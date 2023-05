Google I/O 2023 में लॉन्च हुआ Pixel 7a, मिलेंगे 64MP कैमरा समेत जबरदस्त फीचर्स

Google I/O 2023 में गूगल ने Pixel 7a स्मार्टफोन को भी पेश किया है। इस स्मार्फोन को भारत में 11 मई को लॉन्च किया जाएगा। इस फोन के अलावा Google Pixel Tab और Pixel Fold भी लॉन्च किए गए हैं। यह फोन पिछले साल आए Pixel 6a का अपग्रेडेड मॉडल होगा। इस फोन का लुक और डिजाइन Pixel 7 और Pixel 7 Pro की तरह ही है। यही नहीं, फोन के फीचर्स भी लगभग एक जैसे हैं। इसे भी Pixel Fold की तरह Tensor G2 चिप के साथ उतारा गया है।

गूगल के इस स्मार्टफोन में 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz हाई रिफ्रेश रेच को सपोर्ट करता है। Pixel 7a में AI बेस्ड जेनरेटिव फीचर्स मिलेंगे, जिनमें Pixel Call Assist, Live Transalate और असिस्टेंस वॉइस टाइपिंग शामिल है। इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में पिछले साल आए फोन Pixel 6a के मुकाबले अपग्रेड्स किया गया है। फोन के डिस्प्ले में पंच-होल डिजाइन मिलता है।

Pixel 7a में Tensor G2 चिपसेट मिलता है, जिसके साथ 8GB RAM और 128GB UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज फीचर मिलता है। यह फोन 4,836mAh की बैटरी के साथ आता है और इसमें 20W USB Type C वायर्ड चार्जिंग फीचर मिलता है। कंपनी का दावा है कि इस फोन की बैटरी एक्सट्रीम बैटरी सेवर मोट में सिंगल चार्ज पर 72 घंटे का बैकअप देगी। फोन IP67 रेटेड है यानी धूल और पानी से खराब नहीं होगा।

#Pixel7a—built to perform & priced just right.

⚡Powered by Google Tensor G2

🌠Take stellar photos in low light with Night Sight

📷Touch up pics with Magic Eraser & Photo Unblur*

🔒Keep your personal info safe & secure#GoogleIO

— Made by Google (@madebygoogle) May 10, 2023