Google ने एक बार फिर Apple iPhone का मजाक उड़ाया है। गूगल अपनी मच-अवेटेड Google Pixel 8 सीरीज 4 अक्टूबर को लॉन्च करने वाली है। नई सीरीज लॉन्च से पहले गूगल अपने Youtube चैनल पर एक ‘Best Phones Forever’ सीरीज चला रही है। इन वीडियो की सीरीज में गूगल लगातार अपने स्मार्टफोन को बेस्ट बताकर अन्य स्मार्टफोन का मजाक उड़ा रहा है। iPhone 15 सीरीज के लॉन्च के बाद गूगल ने एक वीडियो रिलीज करके आईफोन का मजाक उड़ाया था। वहीं, अब जहां गूगल पिक्सल 8 सीरीज की लॉन्चिंग नजदीक आ रही है। इसी बीच कंपनी अपनी नई गूगल पिक्सल 8 सीरीज को प्रमोट करते हुए एक बार फिर से आईफोन को आड़े हाथों ले लिया है।

Google ने यूट्यूब पर ‘Best Phones Forever’ सीरीज के तहत एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में कंपनी एक बार फिर Apple iPhone की टांग खिंचती दिख रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दो पॉपुलर फोन आईफोन और गूगल पिक्सल एक घने जंगल में हैं। जंगल में गूगल पिक्सल आईफोन को एक डरावनी कहानी सुनाते दिख रहा है।

Pixel’s upcoming launch makes iPhone® nervous, but that’s not the only thing lurking around the corner. #BestPhonesForever

Get ready for scary cool surprises at #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/QzbH452rst pic.twitter.com/mfuE8zwrun

— Made by Google (@madebygoogle) September 28, 2023