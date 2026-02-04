comscore
ENG
  • Home
  • News
  • Google Maps May Add Gemini Ai To Suggest An Edit Feature For Smarter Place Updates Leak Report

Google Maps में आने सकता है बड़ा AI अपडेट, Gemini से खुद एडिट कर पाएंगे लिस्टिंग, लीक में हुआ खुलासा

Google Maps में जल्द ही बड़ा AI अपडेट आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 'Suggest an edit' टूल अब Gemini AI से जुड़ सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 04, 2026, 02:50 PM (IST)

Google Maps Gemini AI

photo icon Google Maps Gemini AI

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Google Maps जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया और स्मार्ट फीचर ला सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, Google Maps में मौजूद ‘Suggest an edit’ टूल को अब Gemini AI के साथ जोड़ा जा सकता है। इस बदलाव के बाद यूजर्स किसी जगह, दुकान या बिजनेस की जानकारी को बदलने या सुधारने के लिए सीधे AI से बातचीत कर सकेंगे। अभी तक Google Maps पर किसी लिस्टिंग को एडिट करने के लिए कई स्टेप्स से गुजरना पड़ता है लेकिन Gemini के जुड़ने से यह काम काफी आसान और तेज हो सकता है, हाल ही में Google Maps में पैदल और साइकिल नेविगेशन के लिए Gemini का वॉइस सपोर्ट जोड़ा गया था। news और पढें: Google अपने Gemini में जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

इस नए फीचर को लेकर क्या खुलासा हुआ है

एक रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी Android Authority को Google Maps App के APK टियरडाउन के दौरान मिली है। Google Maps के वर्जन 26.05.04.860829830 के कोड में इस नए फीचर के संकेत देखे गए हैं, फिलहाल यह फीचर आम यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। मौजूदा समय में ‘Suggest an edit’ टूल के जरिए यूजर्स किसी जगह का नाम, खुलने-बंद होने का समय, अस्थायी रूप से बंद होने की जानकारी या बाकी डिटेल्स सुधार सकते हैं। Google अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट रखने के लिए यूजर्स से मिलने वाली इसी क्राउडसोर्स्ड जानकारी पर काफी हद तक निर्भर करता है। news और पढें: Google Maps में आया बड़ा AI अपडेट, अब पैदल चलने और साइकिल चलाने वालों को भी मिलेगा Gemini का Support

Gemini चैटबॉट से ये फीचर कैसे बनेगा ज्यादा आसान और स्मार्ट

हालांकि अभी जो एडिटिंग सिस्टम है वह थोड़ा मुश्किल माना जाता है। यूजर्स को कई स्क्रीन और ऑप्शन से होकर गुजरना पड़ता है, जहां गलती या टाइपो होने की संभावना रहती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए Google, Gemini के चैटबॉट इंटरफेस को ‘Suggest an edit’ फीचर में जोड़ने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, नया इंटरफेस बिल्कुल Gemini जैसा होगा, जहां यूजर साधारण भाषा में लिखकर बता सकेंगे कि वे क्या बदलाव करना चाहते हैं। Gemini यूजर के मैसेज का मतलब और संदर्भ समझकर जानकारी को सही ढंग से प्रोसेस करेगा, जिससे एडिट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। news और पढें: Google ने लॉन्च किया Project Genie, अब बनाए अपनी खुद की वर्चुअल दुनिया और करें एक्सप्लोर

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

Trending Now

क्या यह नया AI फीचर सच में लॉन्च होगा या सिर्फ एक प्रयोग रह जाएगा

ध्यान देने वाली बात यह है कि Gemini के जरिए किया गया कोई भी बदलाव सीधे लाइव नहीं होगा, जैसे अभी होता है वैसे ही नया एडिट पहले Google की टीम के पास रिव्यू के लिए जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद ही लिस्टिंग में बदलाव किया जाएगा। यह फीचर अभी सिर्फ ऐप के कोड में देखा गया है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि फाइनल वर्जन ऐसा ही हो या यह फीचर कभी लॉन्च भी हो। जब तक Google की तरफ से आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक इस जानकारी को थोड़ी सावधानी के साथ लेना चाहिए। फिर भी अगर यह फीचर आता है तो Google Maps यूजर्स के लिए जानकारी अपडेट करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मार्ट हो जाएगा।