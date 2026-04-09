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Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Google ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini में Notebooks फीचर लॉन्च किया है, जो यूजर्स को चैट, फाइल्स और रिसर्च को एक जगह मैनेज करने में मदद करेगा। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 09, 2026, 10:52 AM (IST)

Google Gemini Notebooks

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Google ने अपने AI प्लेटफॉर्म Gemini में एक नया और काम का फीचर Notebooks लॉन्च किया है। इस फीचर का मकसद यूजर्स को उनके लंबे चैट, फाइल्स और रिसर्च को एक ही जगह पर व्यवस्थित करने में मदद करना है। कंपनी के अनुसार, अब यूजर्स न सिर्फ नए चैट शुरू कर सकते हैं बल्कि पुराने चैट्स को भी Notebooks में ट्रांसफर कर सकते हैं। यह फीचर खासतौर पर स्टूडेंट्स, कंटेंट क्रिएटर्स और प्रोफेशनल्स के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, जो एक साथ कई कामों को मैनेज करते हैं। news और पढें: Google Gemini में आ सकता है बड़ा अपडेट, फिर आसानी से कर पाएंगे ChatGPT की पूरी हिस्ट्री ट्रांसफर

Notebooks फीचर कैसे काम करता है?

Notebooks फीचर को एक तरह का पर्सनल नॉलेज हब माना जा रहा है, जहां यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से कंटेंट को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आप PDF, डॉक्यूमेंट्स और दूसरे फाइल्स अपलोड कर सकते हैं और Gemini को खास निर्देश देकर बेहतर जवाब हासिल कर सकते हैं। जब Notebook सेट हो जाता है, तो Gemini उसी कंटेंट के आधार पर ज्यादा सटीक और संदर्भित जवाब देता है। इससे बार-बार एक ही जानकारी देने की जरूरत खत्म हो जाती है और यूजर आसानी से अपने चल रहे काम को आगे बढ़ा सकता है। news और पढें: Meta का बड़ा प्लान, Mark Zuckerberg बना रहे हैं एक खास AI Agent, रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा

यूजर्स इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?

इस फीचर की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह NotebookLM के साथ इंटीग्रेटेड है, यानी अगर आप Gemini में कोई Notebook बनाते हैं, तो वह अपने आप NotebookLM में भी सिंक हो जाता है। इससे यूजर दोनों प्लेटफॉर्म के बीच आसानी से स्विच कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, कोई स्टूडेंट Gemini में स्टडी मटेरियल अपलोड कर सकता है, फिर NotebookLM में उसका वीडियो या इन्फोग्राफिक बना सकता है, और फिर वापस Gemini में आकर उसी डेटा से नोट्स या आर्टिकल तैयार कर सकता है। news और पढें: Google का Personal Intelligence फीचर अब सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध, मिलेगा ये बड़ा फायदा

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यह फीचर कब तक सभी यूजर्स को मिलेगा?

फिलहाल यह फीचर Gemini AI Ultra, Pro और Plus सब्सक्राइबर्स के लिए वेब पर रोलआउट हो रहा है और जल्द ही मोबाइल यूजर्स व फ्री यूजर्स के लिए भी उपलब्ध होगा। आने वाले समय में इसमें और भी नए फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिससे बड़े और मुश्किल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना और आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि इस फीचर की तुलना ChatGPT Projects से भी की जा रही है, जिसे OpenAI ने 2024 में लॉन्च किया था। दोनों फीचर्स का मकसद यूजर्स को एक ऑर्गनाइज्ड और स्मार्ट वर्कस्पेस देना है, जिससे काम करना पहले से ज्यादा आसान और तेज हो सके।