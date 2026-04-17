Gemini AI अब कर सकेगा Google Photos का इस्तेमाल, अब फोटो नहीं करनी पड़ेगी बार-बार अपलोड

Google के Gemini AI चैटबॉट अब सीधे आपके Google Photos को भी इस्तेमाल कर सकता है, जिससे तस्वीरें पहले से ज्यादा रियलिस्टिक और आपकी पसंद के हिसाब से बनेंगी, पहले यूजर को फोटो ढूंढकर अपलोड करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। और पढें: Google ने Gemini में Notebooks फीचर किया लॉन्च, अब यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

Personal Intelligence फीचर क्या है और यह कैसे मदद करता है?

यह नया सिस्टम ‘Personal Intelligence’ नाम की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब है कि Gemini आपके Google अकाउंट से जुड़े ऐप्स, खासकर Google Photos से जानकारी लेकर आपको बेहतर और व्यक्तिगत सुझाव देता है। अगर आपने अपने फोटो गैलरी में लोगों को नाम देकर सेव किया है, तो AI उन्हें पहचान सकता है और उन्हीं लोगों के साथ नई इमेज भी बना सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी खूबसूरत जगह की कल्पना करें जहां आप अपने किसी खास व्यक्ति के साथ हैं, तो Nano Banana उस सोच को एक असली जैसी तस्वीर में बदल सकता है। इसके लिए अब लंबे-लंबे प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सिस्टम पहले से आपकी पसंद और स्टाइल को समझने लगता है। और पढें: WhatsApp पर बनाएं Nano Banana वाली वायरल तस्वीरें, जानें कैसे

इमेज बनाना अब कितना आसान हो गया है?

इस फीचर के आने के बाद इमेज जनरेशन और भी आसान और स्मार्ट हो गया है। यूजर सिर्फ एक छोटा सा आइडिया देते हैं और Gemini बाकी काम खुद कर लेता है। अगर बनाई गई तस्वीर में कोई चीज पसंद न आए, तो यूजर उसे सुधारने के लिए AI को निर्देश दे सकते हैं और यह फिर से नई इमेज बना देता है। इसके अलावा एक ‘Source’ बटन भी दिया गया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि इमेज किन जानकारी या डेटा के आधार पर बनाई गई है। इस तरह यूजर को ज्यादा कंट्रोल मिलती है, जिससे अनुभव और बेहतर हो जाता है।

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क्या इस फीचर से प्राइवेसी पर कोई असर पड़ता है?

हालांकि इस फीचर को लेकर प्राइवेसी पर भी चर्चा हो रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब कोई AI आपके पूरे Google Photos लाइब्रेरी तक पहुंच रखता है, तो डेटा सुरक्षा एक बड़ा सवाल बन जाता है, लेकिन Google का कहना है कि यह फीचर यूजर की प्राइवेसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। कंपनी के अनुसार, Gemini सीधे आपकी निजी तस्वीरों से अपने मॉडल को ट्रेन नहीं करता, बल्कि सिर्फ आपके दिए गए प्रॉम्प्ट और जनरेटेड इमेज से सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद लेता है, फिलहाल यह फीचर केवल चुनिंदा Google AI Plus, Pro और Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए अमेरिका में रोलआउट किया जा रहा है और आने वाले समय में इसे और ज्यादा यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।