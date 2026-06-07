Netflix पर आ रहा FIFA World Cup: Launch Edition गेम, जानिए कब और कैसे खेल पाएंगे

Netflix एक नया और रोमांचक गेम लेकर आ रहा है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका नया गेम FIFA World Cup: Launch Edition 11 जून 2026 से उपलब्ध होगा, खास बात यह है कि इसी दिन FIFA World Cup 2026 की भी शुरुआत हो रही है। यह गेम केवल Netflix Games के जरिए खेला जा सकेगा और इसके लिए अलग से कोई खरीदारी करने की जरूरत नहीं होगी। जिन लोगों के पास Netflix का सब्सक्रिप्शन है, वे इस गेम को मुफ्त में एक्सेस कर सकेंगे। और पढें: Netflix ने लॉन्च किया बच्चों के लिए नया Playground App, अब गेम्स और लर्निंग सब कुछ एक साथ

यह गेम किन देशों में उपलब्ध होगा और इसमें क्या खास मिलेगा?

Netflix ने इस गेम की टेस्टिंग फिलहाल ब्राजील में शुरू कर दी है। लॉन्च के समय Netflix की TV Gaming Service, 20 देशों में उपलब्ध होगी, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में इस सेवा को और देशों तक पहुंचाया जाएगा। इस गेम में FIFA World Cup 2026 में हिस्सा लेने वाली सभी 48 टीमें होंगी। खिलाड़ी 16 आधिकारिक स्टेडियमों में मैच खेल सकेंगे। साथ ही टूर्नामेंट में शामिल 1,248 खिलाड़ियों में से अपनी पसंद का खिलाड़ी चुनकर उसे मैदान में उतार सकेंगे। और पढें: Red Dead Redemption और Undead Nightmare अब Android और iOS पर उपलब्ध, जानिए गेम की कहानी

स्मार्टफोन से FIFA World Cup: Launch Edition कैसे खेलेंगे?

Netflix ने इस गेम को बेहद आसान तरीके से खेलने के लिए डिजाइन किया है। यूजर्स को सबसे पहले अपने सपोर्टेड स्मार्ट टीवी में Netflix के Games सेक्शन को खोलना होगा। इसके बाद गेम लॉन्च करने पर स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाई देगा, जिसे स्मार्टफोन से स्कैन करना होगा। QR कोड स्कैन करते ही फोन गेम के कंट्रोलर में बदल जाएगा। खिलाड़ी अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर स्वाइप करके पास, शॉट और बाकी मूव्स को कंट्रोल कर सकेंगे। Netflix ने कहा है कि ‘इस गेम में आपका फोन कंट्रोलर होगा और आपका टीवी स्टेडियम’ इससे बिना किसी अलग गेमिंग कंसोल के बड़े स्क्रीन पर फुटबॉल गेम खेलने का अनुभव मिलेगा। और पढें: Netflix यूजर्स खुश हो जाइए, अब TV पर भी खेल सकेंगे Video Games, फोन बनेगा कंट्रोलर

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क्या इस गेम को दोस्तों और परिवार के साथ भी खेल सकते हैं?

Netflix के इस नए गेम में मल्टीप्लेयर सपोर्ट भी दिया गया है, यानी एक ही स्क्रीन पर अधिकतम चार खिलाड़ी एक साथ मैच खेल सकेंगे। इससे दोस्त और परिवार के सदस्य मिलकर गेम का आनंद उठा पाएंगे। कंपनी के मुताबिक Launch Edition सिर्फ शुरुआत है और भविष्य में इसमें नए फीचर्स और अपडेट जोड़े जाएंगे।