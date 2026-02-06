Google का बड़ा ऐलान, अब सभी Android फोन में आएगा AirDrop जैसा फीचर

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 06, 2026, 02:51 PM (IST)
Google ने आखिरकार कन्फर्म कर दिया है कि AirDrop जैसा फाइल-शेयरिंग फीचर अब सिर्फ Pixel फोन तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी का Quick Share फीचर, जो iPhone, iPad और MacBook के साथ भी काम करता है, जल्द ही दूसरे Android स्मार्टफोन्स में भी मिलने वाला है। अभी तक Android और iPhone के बीच फाइल शेयर करना काफी मुश्किल माना जाता था लेकिन Google इस परेशानी को खत्म करने की तैयारी में है। पिछले साल Pixel 10 Series में इस फीचर की टेस्टिंग की गई थी और अब Google को भरोसा हो गया है कि यह टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर काम कर सकती है।
यह जानकारी Google के Taipei ऑफिस में हुई एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आई। इस इवेंट में Android के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग Eric Kay ने कहा कि कंपनी अब इस फीचर को पूरे Android इकोसिस्टम में फैलाने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि Google ने पहले अपने Pixel डिवाइसेज पर इसे अच्छे से टेस्ट किया, ताकि iPhone, iPad और MacBook के साथ कनेक्शन स्मूद रहे। अब जब यह साबित हो चुका है कि सिस्टम भरोसेमंद है, तो Google अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर इसे ज्यादा Android फोन्स तक लाने पर काम कर रहा है।
Google ने पहली बार नवंबर 2025 में Pixel 10 Series के साथ Quick Share के जरिए AirDrop इंटरऑपरेबिलिटी दी थी। इसके बाद से बाकी Android यूजर्स इस फीचर का इंतजार कर रहे थे। अब खास बात यह है कि Google इसे कोई अस्थायी समाधान नहीं मान रहा, बल्कि Android के अंदर ही एक स्थायी प्लेटफॉर्म-लेवल फीचर बना रहा है। कंपनी का कहना है कि इसमें सिक्योरिटी पर खास ध्यान दिया गया है। यह फीचर भरोसेमंद प्रोटोकॉल पर आधारित है और इसे थर्ड-पार्टी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स द्वारा भी रिव्यू किया गया है, ताकि यूजर्स बिना डर के फाइल शेयर कर सकें।
इस फीचर के आने के बाद Android यूजर्स सीधे पास में मौजूद iPhone, iPad या MacBook पर फोटो, वीडियो और बाकी फाइल्स शेयर कर पाएंगे, वो भी बिना किसी थर्ड-पार्टी ऐप या क्लाउड लिंक के। इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो ऑफिस या घर में Android और Apple दोनों डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। Google ने यह भी इशारा दिया है कि भविष्य में फोन बदलते समय डेटा ट्रांसफर को और आसान बनाया जाएगा, जिसमें Apple डिवाइस भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन Google ने कहा है कि बड़े ऐलान बहुत जल्द होंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि सभी Android फोन्स में AirDrop जैसा फीचर आने में अब ज्यादा समय नहीं लगेगा।
