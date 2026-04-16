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Nothing का Warp App घंटों में क्यों हुआ गायब? यूजर्स रह गए हैरान!

Nothing का Warp App लॉन्च होते ही अचानक गायब हो गया, जिससे यूजर्स हैरान रह गए। यह ऐप Android और Mac के बीच आसान फाइल शेयरिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों में हट गया। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 16, 2026, 05:29 PM (IST)

Nothing Phone 4a

photo icon Nothing’s AirDrop alternative Warp app removed from Play Store.

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Nothing एक बार फिर अपने नए प्रोडक्ट को लेकर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह थोड़ी हैरान करने वाली है। कंपनी ने हाल ही में Warp नाम का एक नया ऐप लॉन्च किया था, जिसे Apple AirDrop का ऑप्शन बताया जा रहा था। यह ऐप खासतौर पर Android और Mac के बीच फाइल शेयरिंग को आसान बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटों के अंदर यह ऐप अचानक गायब हो गया, जिससे यूजर्स कन्फ्यूज हो गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। news और पढें: Google का बड़ा ऐलान, अब सभी Android फोन में आएगा AirDrop जैसा फीचर

Warp App की खासियत क्या थी?

Warp App का मकसद उन यूजर्स की परेशानी दूर करना था, जिन्हें अलग-अलग प्लेटफॉर्म के बीच फाइल ट्रांसफर करने में दिक्कत होती है। इस ऐप की मदद से यूजर अपने Android फोन से Mac, Windows या Linux सिस्टम पर फोटो, वीडियो, लिंक और यहां तक कि क्लिपबोर्ड टेक्स्ट भी आसानी से भेज सकते थे। इसके लिए यूजर को अपने फोन में Warp App और डेस्कटॉप ब्राउजर में इसका एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता था। इसके बाद Android के शेयर मेन्यू से सीधे फाइल भेजी जा सकती थी, जिससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान हो जाती थी।

Warp की खास बात क्या थी?

Warp की खास बात यह थी कि यह किसी अलग सर्वर पर निर्भर नहीं था, बल्कि फाइल ट्रांसफर के लिए Google Drive का इस्तेमाल करता था, यानी यूजर की फाइलें उसके अपने Google अकाउंट के जरिए ही ट्रांसफर होती थीं, जिसे कंपनी ने प्राइवेसी-फोकस्ड तरीका बताया। इस सिस्टम में दोनों डिवाइस का एक ही Google अकाउंट से लॉगिन होना जरूरी था, साथ ही यह फीचर दोनों तरफ काम करता था, यूजर फोन से कंप्यूटर और कंप्यूटर से फोन, दोनों तरफ में आसानी से फाइल भेज सकता था, बिना केबल या किसी थर्ड-पार्टी ऐप के।

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लॉन्च के कुछ घंटों में ऐप हटाने के पीछे क्या वजह हो सकती है?

हालांकि लॉन्च के कुछ ही समय बाद यूजर्स ने देखा कि Warp App Google Play Store और Chrome Web Store से गायब हो गया है। यहां तक कि Nothing ने इसकी ऑफिशियल घोषणा वाला पेज भी हटा दिया। कंपनी ने अब तक इस फैसले की कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट था, जो शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं था, हालांकि इससे पहले भी Nothing एक मैसेजिंग ऐप लॉन्च कर चुका है, जिसे बाद में हटा लिया गया था। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या Warp को सुधार के बाद दोबारा लॉन्च किया जाएगा या फिर यह प्रोजेक्ट यहीं खत्म हो जाएगा।