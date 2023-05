Flipkart Big Savings Days Sale हाल ही में खत्म हुई है। यह सेल 4 मई से 10 मई तक जारी रही थी। सेल के दौरान ग्राहकों को विभिन्न कैटेगरी के प्रोडक्ट्स डिस्काउंटेट कीमत में खरीद के लिए उपलब्ध हुए। हालांकि, भले ही सेल के दौरान कंपनी प्रोडक्ट्स को सस्ते दाम में बेच रही हो, लेकिन फिर भी लोग ई-कॉमर्स जाइंट से खासे नजर आ रहे हैं। दरअसल, यह मामला ‘Sale Fee’ से जुड़ा हुआ है। कंपनी सेल के दौरान डिस्काउंट में दिए जा रहे प्रोडक्ट्स पर अलग से ‘सेल फीस’ वसूल रही है। फ्लिपकार्ट की यह मनमर्जी लोगो को पसंद नहीं आई है, जिसकी शिकायत अब वह सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। Also Read - Google Pixel 7 को सस्ते में घर लाने का आखिरी चांस, मिल रहा 3000 का तगड़ा Discount

Twitter पर कई यूजर्स ने Flipkart द्वारा ली जाने वाली 'Sale Fee' की शिकायत की है। ई-कॉमर्स जाइंट सेल के दौरान ग्राहकों से सेल फीस के तौर पर 10 रुपये ले रहा है। यह फीस उन प्रोडक्ट्स पर लागू की जा रही है, जो कि डिस्काउंट में खरीद के लिए उपलब्ध हैं।

One time sale fee @Flipkart really? 10 rupees might be a small amount but think if this is levied on 10 million people who might purchase during such sales 😕 #Flipkart #FlipkartSale pic.twitter.com/J6kTqGPexq

— Prasanth Vardhan P (@pvardhanp) May 3, 2023