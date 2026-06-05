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Vivo X200T 5G 6800 रुपये तक हुआ सस्ता, खरीदने के लिए अभी लपकें बंपर Deal

Vivo X200T 5G gets upto 6800 discount offer flipkart Vijay sales price and specification: वीवो एक्स 200टी को फ्लिपकार्ट और अमेजन से किफायती दाम में खरीदा जा सकता है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 05, 2026, 01:09 PM (IST)

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Vivo X200T 5G Display

वीवो ने एक्स सीरीज के इस मोबाइल फोन में 6.67 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 2800×1260 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 5000 निट्स है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

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Vivo X200T 5G Performance

Vivo X200T में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए MediaTek Dimensity 9400+ 3एनएम प्रोसेसर दिया गया है। इस चिप के साथ-साथ 16 जीबी तक रैम और 512 जीबी तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यह मोबाइल फोन Android 16 बेस्ड OriginOS 6 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।

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Vivo X200T 5G Camera

वीवो एक्स200टी में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला 50MP का Sony IMX921 लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड JN1 सेंसर और 50MP का टेलीफोटो लेंस है। इन तीनों का अपर्चर क्रमश: f/1.57, f/2.0 व f/2.57 है।

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Vivo X200T 5G Battery

इस स्मार्टफोन में 6200mAh की बैटरी दी गई है। इसे 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। इसकी डायमेंशन 160.1×74.29×7.99mm है। इसका वजन 203 ग्राम है।

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Vivo X200T 5G Selfie Camera

वीवो एक्स200टी में वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 32MP का कैमरा दिया गया है। यह ISOCELL KD1 सेंसर है। इसका अपर्चर f/2.0 है।

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Vivo X200T 5G Connectivity

वीवो एक्स 200 टी में सीमलेस कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।

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Vivo X200T 5G Price in India

वीवो एक्स200टी दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस स्मार्टफोन के 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 59,999 रुपये है। इसका 12GB+512GB स्टोरेज वेरिएंट 69,999 रुपये में मिल रहा है।

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Vivo X200T 5G Deals

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक्स200टी को खरीदने पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 2800 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 5000 की ईएमआई दी जा रही है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 44 प्रतिशत की छूट के साथ लिस्ट है। इस पर किफायती ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।