Vivo X200T 5G 6800 रुपये तक हुआ सस्ता, खरीदने के लिए अभी लपकें बंपर Deal

8 8

Vivo X200T 5G Deals

Axis बैंक के क्रेडिट कार्ड से एक्स200टी को खरीदने पर 4000 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 2800 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इस पर 12 महीने के लिए 5000 की ईएमआई दी जा रही है। वहीं, विजय सेल्स पर यह फोन 44 प्रतिशत की छूट के साथ लिस्ट है। इस पर किफायती ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है।