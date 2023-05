पिछले काफी समय से Twitter में कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने अपनी कुछ सर्विस को पेड कर दिया है, जिसमें से एक ब्लू टिक है। जी हां, ट्विटर अकाउंट के लिए वेरिफाइड बैज यानी ब्लू टिक पाने के लिए यूजर्स को Twitter Blue का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब कंपनी की योजना ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया वेरिफिकेशन प्लान लाने की है, जो मौजूदा प्लान से अधिक किफायती होगा। Also Read - Amitabh Bachchan के Twitter अकाउंट को वापस मिला ब्लू टिक, Elon Musk से कहा- तू चीज़ बड़ी है...

वर्तमान प्लान की कीमत 1000 डॉलर (लगभग 82,016 रुपये) प्रति माह है। साथ ही, मस्क ने पिछले काफी समय से इनएक्टिव पड़े अकाउंट को हटाने की भी घोषणा की है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि कंपनी छोटे बिजनेस के लिए सस्ता सब्सक्रिप्शन प्लान लाने पर काम कर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कंपनी के पास छोटे व्यवसायों के लिए कम लागत वाला टियर होगा, लेकिन धोखाधड़ी को रोकने के लिए संगठनों की ऑनबोर्डिंग को सावधानी से मैनेज करने की जरूरत है।

साथ ही, एलन मस्क ने ट्वीट में यह भी कहा है कि 1000 डॉलर वाला मंथली प्लान बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए है।

We will have a lower cost tier for small businesses, but need to manage the onboarding of organizations carefully to prevent fraud.

The $1000/month is meant for larger organizations.

— Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2023