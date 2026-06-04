50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO Reno 15C को खरीदने का सही टाइम, Flipkart और Vijay Sales पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

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OPPO Reno 15C Camera

OPPO Reno 15C स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी मिलता है। इससे भी 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।