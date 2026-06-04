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50MP सेल्फी कैमरा वाले OPPO Reno 15C को खरीदने का सही टाइम, Flipkart और Vijay Sales पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

50MP selfie camera OPPO Reno 15C discount offer flipkart Vijay sales price in India specifications: ओप्पो रेनो 15सी पर धमाकेदार डील मिल रही है।

Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma| Published: Jun 04, 2026, 11:21 AM (IST)

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OPPO Reno 15C Screen

OPPO Reno 15C फोन में 6.57 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 600 निट्स और रेजलूशन 2372 × 1080 पिक्सल है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिलता है।

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OPPO Reno 15C Processor

स्मूथ फंक्शनिंग और मल्टी-टास्किंग के लिए ओप्पो रेनो 15सी में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 1 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Adreno 710 GPU मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में 8 जीबी रैम और 256 जीबी तक स्टोरेज मिलती है।

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OPPO Reno 15C Front Camera

वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 50MP का कैमरा मिल रहा है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इससे 4K 30fps वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OPPO Reno 15C Camera

OPPO Reno 15C स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का मेन लेंस है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 2MP का मैक्रो लेंस भी मिलता है। इससे भी 4के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है।

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OPPO Reno 15C Battery

ओप्पो के इस मोबाइल फोन में 7000mAh की तगड़ी बैटरी दी गई है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग दी गई है। इसे IP66+IP68+IP69 की रेटिंग मिली है। इसकी डायमेंशन 158.18×74.93×8.14mm और वजन 195 ग्राम है।

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OPPO Reno 15C Price

OPPO Reno 15C स्मार्टफोन दो स्टोरेज ऑप्शन में अवेलेबल है। इस फोन के 8GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 41,999 रुपये है। इस फोन का 12GB+256GB स्टोरेज मॉडल 44,999 रुपये में मिल रहा है।

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OPPO Reno 15C Flipkart

फ्लिपकार्ट से ओप्पो रेनो 15सी को 4,199 रुपये की छूट पर खरीदा जा सकता है। इस मोबाइल फोन पर 1851 रुपये की EMI दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।

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OPPO Reno 15C Vijay Sales

HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ओप्पो के इस मोबाइल फोन को खरीदने पर 4500 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इस फोन पर 12 महीने के लिए 4,040 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। इस पर एक्सचेंज ऑफर भी है।