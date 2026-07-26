Meta AI अब बनेगा पर्सनल असिस्टेंट, दिन का शेड्यूल बनाने से लेकर रिसर्च करने तक करेगा कई काम

Meta AI Update: मेटा ने अपने एआई चैटबॉट को पहले से ज्यादा स्मार्ट और यूजफुल बनाने के लिए कई नए प्रोडक्टिविटी फीचर्स पेश किए हैं। कंपनी का कहना है कि अब मेटा एआई सवालों के जवाब देने, इमेज बनाने और डॉक्युमेंट तैयार करने से लेकर यूजर्स का पर्सनल असिस्टेंट बनकर रोजमर्रा के कई काम भी संभाल सकेगा। और पढें: Meta कर रहा नए AI App की टेस्टिंग, फोटो डालते ही तैयार होगी बच्चों की कहानी, जानें कैसे

नए अपडेट के बाद Meta AI आपके कई काम आसानी से कर सकेगा। जैसे… और पढें: Meta ने लॉन्च किया नया AI इमेज जनरेटर, लेकिन फीचर आते ही शुरू हुआ विवाद

कैलेंडर को समझकर दिनभर का शेड्यूल बता सकेगा।

इवेंट प्लान करने में मदद करेगा।

इंटरनेट से गहराई से जानकारी जुटाकर रिपोर्ट या प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकेगा।

कंपनी ने बताया कि यह अपडेट उसके नए Muse Spark 1.1 AI मॉडल पर आधारित है। Meta के CEO मार्क जुकरबर्ग लंबे समय से ‘Personal Superintelligence’ की बात कर रहे हैं और कंपनी का कहना है कि यह उसी दिशा में बड़ा कदम है। और पढें: WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे मदद करेगा?

मेटा का पहले फोकस एआई को मनोरंजन और सोशल कनेक्शन तक सीमित रखने पर था। पिछले साल कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने कहा था कि मेटा का मकसद ओपनएआई, गूगल और एंथ्रोपिक की तरह सिर्फ प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना नहीं है। लेकिन अब कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है।

नए अपडेट के बाद Meta AI आपके कैलेंडर को देखकर दिनभर की जानकारी देगा, मीटिंग या इवेंट के लिए सही तारीख सुझाएगा और जरूरत पड़ने पर रेस्टोरेंट भी खोजकर बता सकेगा। अगर आप घर की मरम्मत या किचन रेनोवेशन कर रहे हैं, तो मेटा एआई आपके बजट के हिसाब से Facebook Marketplace पर इस्तेमाल किया हुआ फर्नीचर भी खोज सकता है।

क्या है फीचर्स?

Meta ने AI में ऐसे फीचर्स भी जोड़े हैं, जिनसे बार-बार एक ही काम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे…

Add Techlusive as a Preferred Source

अगर आपने एक बार मेटा एआई को हर हफ्ते मील प्लान बनाने या किसी प्रोडक्ट के स्टॉक में वापस आने की जानकारी देने के लिए कहा, तो वह आगे यह काम अपने आप करता रहेगा।

इसके अलावा AI अब इंटरनेट पर मौजूद कई वेबसाइटों से जानकारी इकट्ठा करके उसे आसान भाषा में रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन या प्लान के रूप में तैयार कर सकता है।

खास बात यह है कि अगर AI जवाब दे रहा हो और आप बीच में उसकी बात बदलना चाहें, तो उसी समय नया निर्देश या जानकारी दे सकते हैं। AI तुरंत उसी हिसाब से अपना जवाब बदल देगा। यह फीचर ChatGPT की तरह काम करेगा।

यै अपडेट कब और किन यूजर्स को मिलेगा?

कंपनी का कहा कि इस AI असिस्टेंट का यह नया अपडेट आज से कुछ चुनिंदा देशों में मेटा एआई ऐप और वेब वर्जन पर उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले हफ्तों में इसे और देशों के यूजर्स के लिए भी जारी किया जाएगा। आपको बता दें यह फीचर व्हाट्सएप जैसे मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी पहुंचने लगेगा।