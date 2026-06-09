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FIFA World Cup 2026: किसी स्मार्ट गैजेट से कम नहीं है Trionda फुटबॉल, Motion Senser और AI से है लैस

FIFA World Cup 2026 में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल हाई-टेक फीचर्स से लैस होने वाली है। इस फुटबॉल में 500Hz Motion Sensor चिप मिलेगी, जो कि 1 सेकेंड में आपको 500 अलग-अलग टाइम डेटा प्रोवाइड करेगी।

Published By: Manisha | Published: Jun 09, 2026, 01:33 PM (IST)

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FIFA World Cup 2026 का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 12 जून से होने जा रही है। वहीं, फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाना है। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में ही खास होने वाला है। इस साल पहली बार एक-साथ 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा, इस बार पहली बार 3 देश इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करते दिखेंगे, जिसमें Canada, Mexico और United States शामिल है।


हालांकि, इस साल सिर्फ खेल जगत में ही नहीं बल्कि टेक इंडस्ट्री में भी फीफा वर्ल्ड कप का बोलबाला है। दरअसल, इस साल इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल पूरी तरह से हाई-टेक होने वाली है। अगर आप टेक में दिलचस्पी रखतें हैं, तो आपको इस फुटबॉल की खूबियां जरूर पता होनी चाहिए।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें, तो बॉल के आउटर लेयर में तीन रंग देखने को मिल रहे हैं जो कि टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले देशों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लाल रंग कनाडा, हरा रंग मैक्सिको और नीला रंग US के फ्लैग को डेडिकेटेड है।

FIFA World Cup 2026 में इस्तेमाल होने वाली एडवांस फुटबॉल को Trionda (ट्रियोंडा) है। Trionda एक स्पेनिश नाम है, जिसका मतलब ‘Three Waves’ होता है। जैसे कि हमने बताया इस साल इस टूर्नामेंट को तीन देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इस बॉल को यूं तो Adidas ने बनाया है। हालांकि, यह कोई समान्य फुटबॉल नहीं है बल्कि कंपनी ने इस बॉल में कई एडवांस व एआई फीचर्स दिए हैं, जो इसे सबसे अलग बनाता है। बॉल में AI का होना मतलब यह फुटबॉल गेम से जुड़ा कई सारा डेटा कलेक्ट करती है।

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स्मार्ट फीचर्स

  • Trionda फुटबॉल एक स्मार्ट बॉल है, जो कि AI और स्मार्ट सेंसर्स से लैस है। इस बॉल में मौजूद सेंसर स्टेडियम में बॉल की हर गतिविधियों को ट्रैक करते हैं। इसमें 500Hz Motion Sensor चिप दी गई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि इसके सेंसर्स 1 सेकेंड में 500 टाइम सुपर स्पीड रेट में अलग-अलग तरह का डेटा को ट्रैक करते हैं।
  • इसके अलावा, फैन्स जान सकेंगे कि किस Goal में सबसे ज्यादा Spin थे। साथ ही कौन-सी Kick सबसे ज्यादा तेज से लगी थी।
  • इस फुटबॉल को स्मार्टफोन की तरह की चार्ज किया जाता है। खेल के दौरान यदि कोई खिलाड़ी ऑफ-साइड जाता है, तो भी यह बॉल जानकारी प्रोवाइड कर देती है।
  • इतना ही नहीं मैच के बाद इसी बॉल की मदद से खिलाड़ियों के गेमप्ले का 3D मॉडल बनाकर तैयार किया जाएगा।

 