FIFA World Cup 2026 का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 12 जून से होने जा रही है। वहीं, फाइनल मैच 19 जुलाई को खेला जाना है। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप अपने आप में ही खास होने वाला है। इस साल पहली बार एक-साथ 48 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। इसके अलावा, इस बार पहली बार 3 देश इस वर्ल्ड कप की मेजबानी करते दिखेंगे, जिसमें Canada, Mexico और United States शामिल है।

Your chance to represent the 48 teams at @FIFAWorldCup 2026 🫵🏆 FIFA and @Netflix Games are bringing fans closer to the tournament through FIFA World Cup: Launch Edition, a new football gaming experience where your phone becomes the controller and your TV is the stadium. — FIFA (@FIFAcom) June 4, 2026



हालांकि, इस साल सिर्फ खेल जगत में ही नहीं बल्कि टेक इंडस्ट्री में भी फीफा वर्ल्ड कप का बोलबाला है। दरअसल, इस साल इस टूर्नामेंट में इस्तेमाल होने वाली फुटबॉल पूरी तरह से हाई-टेक होने वाली है। अगर आप टेक में दिलचस्पी रखतें हैं, तो आपको इस फुटबॉल की खूबियां जरूर पता होनी चाहिए।

डिजाइन

डिजाइन की बात करें, तो बॉल के आउटर लेयर में तीन रंग देखने को मिल रहे हैं जो कि टूर्नामेंट को होस्ट करने वाले देशों को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लाल रंग कनाडा, हरा रंग मैक्सिको और नीला रंग US के फ्लैग को डेडिकेटेड है।

FIFA World Cup 2026 में इस्तेमाल होने वाली एडवांस फुटबॉल को Trionda (ट्रियोंडा) है। Trionda एक स्पेनिश नाम है, जिसका मतलब ‘Three Waves’ होता है। जैसे कि हमने बताया इस साल इस टूर्नामेंट को तीन देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं। इस बॉल को यूं तो Adidas ने बनाया है। हालांकि, यह कोई समान्य फुटबॉल नहीं है बल्कि कंपनी ने इस बॉल में कई एडवांस व एआई फीचर्स दिए हैं, जो इसे सबसे अलग बनाता है। बॉल में AI का होना मतलब यह फुटबॉल गेम से जुड़ा कई सारा डेटा कलेक्ट करती है।

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