Amazon Prime Video में आया नया Games Tab, अब बिना PC के खेल सकेंगे गेम

Edited by Ashutosh Ojha |Published: Jul 26, 2026, 02:11 PM (IST)
Amazon Prime Video: अब फिल्में और वेब सीरीज देखने के अलावा अब गेम भी खेल सकते हैं। आपको बता दें Prime Video में नया Games Tab आ गया है, जिसके जरिए Amazon Fire TV यूजर्स सीधे क्लाउड गेमिंग का मजा ले सकेंगे। यह नया टैब Prime Video में Movies, TV Shows, Live TV और Sports के साथ दिखाई देगा। इस फीचर को Amazon की क्लाउड गेमिंग सर्विस Luna से जोड़ा गया है। यानी अब यूजर्स को अलग से गेमिंग कंसोल खरीदने की जरूरत नहीं होगी। और पढें: Amazon Luna में जल्द आएगा Epic Games का Fortnite गेम, रिपोर्ट से हुआ खुलासा
आप शुरुआत में इसमें कई गेम खेल सकते हैं, जैसे…
कंपनी ने कहा ये फीचर उन लोगों के लिए है, जो गेम खेलना पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास महंगे गेमिंग कंसोल या हाई-एंड पीसी नहीं हैं। Amazon Gaming के जनरल मैनेजर Jeff Gattis के मुताबिक, दुनिया में करीब 3.5 अरब लोग वीडियो गेम खेलते हैं, लेकिन सिर्फ लगभग 30 करोड़ लोगों के पास गेमिंग कंसोल या गेमिंग पीसी हैं।
Amazon का कहना है कि Luna पर सबसे ज्यादा सफलता उन गेम्स को मिली है जो बड़े और फेमस फ्रेंचाइजी से जुड़े हैं। कंपनी के अनुसार Hogwarts Legacy ने प्लेटफॉर्म पर शानदार प्रदर्शन किया है। इसके अलावा Indiana Jones जैसे गेम्स को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आने वाले समय में Tomb Raider और James Bond जैसी मशहूर फ्रेंचाइजी पर आधारित गेम्स भी प्लेटफॉर्म पर लाए जा सकते हैं।
Netflix पहले से ही अपने सब्सक्राइबर्स को मोबाइल गेम्स उपलब्ध करा रहा है, जबकि Peacock भी इंटरैक्टिव गेम्स पेश कर चुका है। अमेजन का मानना है कि आने वाले समय में Prime Video सिर्फ वीडियो देखने का प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि गेम्स और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस भी इसका बड़ा हिस्सा होंगे।
क्लाउड गेमिंग का बाजार अभी छोटा है। Ampere Analysis के अनुसार, 2025 में दुनियाभर में इन सर्विसेज पर करीब 700 मिलियन डॉलर खर्च होने का अनुमान है, जो कुल गेमिंग बाजार का सिर्फ 0.3% है।