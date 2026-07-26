Claude Opus 5: Anthropic का नया AI मॉडल आया, आधी कीमत में मिलेगी Fable जैसी ताकत

एंथ्रोपिक ने अपना नया AI मॉडल Claude Opus 5 रिलीज कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह कई जरूरी कामों में क्लाउड Fable 5 जैसी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसकी कीमत करीब आधी है। यानी अब डेवलपर्स और कंपनियां कम खर्च में हाई-लेवल AI का इस्तेमाल कर सकेंगी। और पढें: Anthropic ने Claude AI Pro और Claude AI Max को भारतीय कीमतें की लॉन्च, जानें ChatGPT से सस्ता है या फिर महंगा?

Claude Opus 5 खासतौर पर कई काम कर सकता हैं जैसे… और पढें: Anthropic ने अपना नया AI मॉडल किया पेश, Claude Sonnet 5 करेगा इंसानों जैसा काम

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कंपनी के अनुसार, यह मॉडल पिछले Opus 4.8 के मुकाबले भी बेहतर प्रदर्शन करता है। कंपनी ने यह लॉन्च ऐसे समय किया है, जब OpenAI, Google और चीन की AI कंपनियों के बीच बेहतर और सस्ते AI मॉडल देने की होड़ तेज हो गई है। और पढें: Anthropic के AI मॉडल Mythos 5 पर लगी कुछ पाबंदियों पर अमेरिका ने दी ढील, क्या भारत को मिलेगी राहत?

ये कितना दमदार है?

एंथ्रोपिक का कहना है इसने 14 में से 10 टेस्ट Claude Fable 5 के बराबर या उससे बेहतर प्रदर्शन किया है।

वहीं कुछ चुनिंदा टेस्ट में यह ओपनएआई के GPT-5.6 Sol से भी आगे रहा।

Frontier-Bench और CursorBench जैसे टेस्ट में भी Opus 5 ने शानदार स्कोर हासिल किए।

ये क्या-क्या कर सकता है?

यह मॉडल एक मशीन पार्ट का 3D FreeCAD मॉडल बनाने के लिए खुद कंप्यूटर विजन पाइपलाइन तैयार कर सकता है।

टेस्टिंग के दौरान इसने एक ट्रेडिंग कंपनी के इंजीनियर की मदद से एक नए एक्सचेंज के लिए पूरा मार्केट डेटा फीड भी एक ही सेशन में तैयार कर दिया।

यूजर्स इसमें अलग-अलग Effort Settings चुन सकते हैं, जिससे जरूरत के हिसाब से ज्यादा समझदारी वाले जवाब या कम खर्च में तेज रिजल्ट मिल सकते हैं।

Claude Opus 5 पूरी तरह सुरक्षित है?

हालांकि एंथ्रोपिक ने साफ किया है कि Claude Opus 5 को साइबर सिक्योरिटी से जुड़े खतरनाक कामों के लिए तैयार नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि पहले Claude Mythos मॉडल को लेकर साइबर सिक्योरिटी संबंधी चिंताएं सामने आई थीं, इसलिए Opus 5 को जानबूझकर ऐसे डेटा पर ट्रेन नहीं किया गया जो हमलावर साइबर एक्टिविटी में इस्तेमाल हो सके। यह मॉडल सॉफ्टवेयर की कमजोरियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने में डेवलपर्स की मदद कर सकता है, लेकिन अगर कोई हाई-रिस्क या नुकसान पहुंचाने वाला काम करने की कोशिश करेगा तो मॉडल उसे ब्लॉक कर देगा।

नया AI मॉडल की कीमत कितनी है?

Opus 5 की कीमत 10 लाख इनपुट टोकन के लिए 5 डॉलर (करीब 480 रुपये) है।

10 लाख आउटपुट टोकन के लिए 25 डॉलर (करीब 2,410 रुपये) रखी गई है।

Fable 5 के लिए 10 लाख इनपुट टोकन पर 10 डॉलर और आउटपुट टोकन पर 50 डॉलर देने पड़ते हैं। यानी Opus 5 लगभग आधी कीमत में Fable 5 जैसी परफॉर्मेंस देने का दावा करता है। हालांकि चीन के Moonshot AI का Kimi K3 अभी भी इससे सस्ता है।

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टोकन क्या होता है?

AI में टोकन उस यूनिट को कहा जाता है, जिसके आधार पर एआई इस्तेमाल का खर्च तय होता है। जितना ज्यादा काम करेंगे, उतने ज्यादा टोकन खर्च होंगे।