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Meta कर रहा नए AI App की टेस्टिंग, फोटो डालते ही तैयार होगी बच्चों की कहानी, जानें कैसे

मेटा एक नए AI ऐप की टेस्टिंग कर रहा है। यह सिर्फ फोटो डालते ही बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड कहानी बना देता है। चलिए जानते हैं इसकी डीटेल्स हैं....

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 22, 2026, 05:44 PM (IST)

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मेटा एक नए एआई ऐप की टेस्टिंग कर रहा है। जिसका नाम StoryKit है। ये बच्चों के लिए पर्सनलाइज्ड कहानियां तैयार करता है। इसके साथ कलरफुल इलस्ट्रेशन, आवाज में नैरेशन, बैकग्राउंड म्यूजिक और प्रिंट करने के लिए स्टोरीबुक भी बना देता है। आपको बात दें यह फिलहाल iPhone पर ही टेस्ट किया जा रहा है और सिर्फ मैक्सिको में इस्तेमाल कर सकते है। कंपनी के अनुसार, इसका इस्तेमाल केवल 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोग कर सकते हैं। news और पढें: Meta ने लॉन्च किया नया AI इमेज जनरेटर, लेकिन फीचर आते ही शुरू हुआ विवाद

इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करें?

  • सबसे पहले आपको कहानी का मुख्य किरदार चुनना होगा।
  • आप अपने बच्चे, किसी खिलौने या पसंदीदा चीज की फोटो लेकर उसे कहानी का कैरेक्टर भी बना सकते हैं।
  • इसके बाद कहानी की दुनिया चुनी जाती है, जैसे जादुई जंगल, अंतरिक्ष या कोई दूसरी काल्पनिक जगह।
  • फिर यूजर कहानी का संदेश तय करता है, जैसे दोस्ती, दयालुता या हिम्मत।
  • इन आसान स्टेप्स के बाद AI पूरी कहानी तैयार कर देता है।

ये कितने फॉर्मेट में कहानी देता है?

  • Storybook
  • Audiobook
  • Read Aloud Mode
  • Printable PDF

माता-पिता चाहें तो खुद कहानी पढ़ सकते हैं, बच्चे को ऑडियो सुनवा सकते हैं या फिर उसे प्रिंट कर यादगार किताब के रूप में संभालकर भी रख सकते हैं। news और पढें: Meta AI ऐप में आया नया Vibes फीचर, आसानी से बना पाएंगे AI वीडियो

Meta इस AI ऐप को क्यों ला रहा है?

कंपनी पिछले कुछ समय से लगातार नए AI फीचर्स और प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है। हाल ही में Meta ने अपने पुराने Llama AI मॉडल की जगह नया Muse Spark AI मॉडल पेश किया है। यही मॉडल अब Meta AI ऐप के साथ-साथ WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger और Threads जैसे प्लेटफॉर्म पर कई AI फीचर्स को बेहतर बना रहा है। news और पढें: Meta लाया एडवांस फीचर्स वाला AI ऐप, मिलेगी ChatGPT को जोरदार टक्कर

StoryKit भी इसी AI प्लान का नया कदम माना जा रहा है। कंपनी यह समझना चाहता है कि क्या माता-पिता AI की मदद से बनाई गई बच्चों की कहानियों को पसंद करेंगे। अगर इस ऐप की शुरुआती टेस्टिंग सफल रहती है, तो भविष्य में इसे दूसरे देशों में भी पेश किया जा सकता है और इसमें कई नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

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क्या AI इंसानी कल्पना की जगह ले पाएगा?

हालांकि, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या AI इंसानों जैसी कहानियां लिख पाएगा। टेक्नोलॉजी की मदद से कहानी कुछ ही सेकंड में तैयार हो सकती है, लेकिन इंसानी कल्पना, भावनाएं और अनुभव किसी भी कहानी की असली जैसा बनाती हैं। इसी वजह से अभी यह कहना मुश्किल है कि AI इंसानों जैसी कहानियां लिख पाएगा या नहीं।