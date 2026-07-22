Samsung Galaxy Watch 9 Launched: स्नैपड्रैगन चिप और AI फीचर्स से है लैस, खरीदने से पहले जान लें फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 22, 2026, 08:14 PM (IST)
Samsung Unpacked Event 2026: सैमसंग कंपनी का दूसरा अनपैक्ड इवेंट आज यानी 22 जुलाई को आयोजित किया गया है। इस इवेंट के दौरान कंपनी ने Samsung Galaxy Watch 9 लॉन्च कर दी है। आपको बता दें ये वॉच पिछले मॉडल के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस, नए AI हेल्थ फीचर्स और ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले के साथ आई है। यह स्मार्टवॉच 40mm और 44mm, दोनों साइज में उपलब्ध होगी। हालांकि चुनिंदा देशों में इसकी प्री-बुकिंग शुरू हो गई है, जबकि इसकी बिक्री बाद में होगी। कंपनी ने इसके साथ Sports, Misty और Fabric जैसे नए वॉच बैंड भी पेश किए हैं। साथ ही खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ बाजारों में 60 दिनों का Strava Premium और 2 महीने का iFIT ट्रायल भी मिलेगा। और पढें: Samsung Galaxy Unpacked 2026: फोल्डेबल फोन और एडवांस स्मार्टवॉच से आज उठेगा पर्दा! जानें कब और कहां देखें इवेंट
इस वॉच में आपको कई AI आधारित हेल्थ और फिटनेस फीचर्स मिलेंगे। इसमें नया BioActive Sensor दिया गया है, जो ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, इलेक्ट्रिकल हार्ट सिग्नल सेंसर और बॉडी कंपोजिशन मापने वाले Bioelectrical Impedance Analysis सेंसर को एक साथ जोड़ता है। इसके अलावा इसमें टेंपरेचर सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, बैरोमीटर, जायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी दिए गए हैं।
AI की मदद से यह Heart Health Score, Fitness Index, Daily Cardio Load, Vitals, Hearing और बेहतर Sleep Apnea जैसी हेल्थ रिपोर्ट तैयार करता है।
भारत में Samsung Galaxy Watch 9 (40mm) के Bluetooth मॉडल की शुरुआती कीमत 37,999 रुपये है। वहीं, Bluetooth + LTE मॉडल की कीमत 41,999 रुपये रखी गई है।
अगर 44mm मॉडल की बात करें, तो इसके Bluetooth वेरिएंट की कीमत 40,999 रुपये है। वहीं, Bluetooth + LTE वेरिएंट को 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
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