इंतजार खत्म! भारत में Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च, जानें कीमत और Exclusive फीचर्स

Published By: Manisha | Published: Jun 17, 2026, 04:25 PM (IST)
Meta ने फाइनली अपने भारतीय यूजर्स के लिए Paid सब्सक्रिप्शन प्लान्स लॉन्च कर दिए हैं। ये पेड सब्सक्रिप्शन प्लान WhatsApp, Facebook और Instagram तीनों ही प्लेटफॉर्म के लिए रोलआउट हो चुके हैं। ये प्लान Instagram Plus, WhatsApp Plus और Facebook Plus नाम के साथ पेश किया है। ये सब्सक्रिप्शन प्लान यूजर्स को इन प्लेटफॉर्म पर एक्सक्लूसिव व एडवांस फीचर्स का एक्सेस देगा। इसमें कस्टमाइजेशन, एनालिटिक्स और इंगेजमेंट टूल्स आदि शामिल है। इंस्टाग्राम यूजर्स को प्रोफाइल कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलने वाला है, जिसमें वो नई थीम, फॉन्ट व स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सऐप पर यूजर्स को कस्टम चैट थीम, एनिमेटेड स्टिकर्स व कस्टम रिंगटोन का ऑप्शन मिलेगा। यहां जानें इन प्लान्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp से काफी आगे है Telegram! ये फीचर्स बनाते हैं इसे खास
Meta ने Instagram सब्सक्रिप्शन प्लान यानी Instagram Plus को भारत में 99 रुपये प्रति महीना की कीमत में पेश किया है। खास बात यह है कि कंपनी ने इस प्लान के साथ 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर पेश किया है, जो कि 6 महीने तक के लिए उपलब्ध होगा। और पढें: WhatsApp की सीक्रेट ट्रिक, ऐसे छिपाएं Locked Chats
Instagram की तरह Facebook Plus को भी कंपनी ने 99 रुपये प्रति महीने की कीमत में पेश किया है। इसके साथ भी आपको 50 प्रतिशत तक का ऑफ मिलेगा।
WhatsApp Plus को कंपनी 75 रुपये प्रति महीने की कीमत में पेश किया है। खास बात यह है कि कंपनी व्हाट्सऐप प्लस को 1 महीने के लिए बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही है।
नए Instagram Plus सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को कई नए फीचर्स का एक्सेस मिलने वाला है। इन फीचर्स की लिस्ट में Stories Preview शामिल है। इसका मतलब आप स्टोरी पोस्ट करने से पहले देख सकेंगे कि स्टोरी का प्रीव्यू कैसा दिख रहा है। इसके अलावा, स्टोरी रिवॉच इनसाइट्स प्राप्त होंगे। इसका मतलब आपकी स्टोरी को किस-किस ने दोबारा देखा है… आप यह जान सकेंगे। इतना ही नहीं अब आप अब आप स्टोरी व्यूवर लिस्ट में किसी एक स्पेसिफिक इंसान को सर्च भी कर सकेंगे। इंस्टाग्राम बायो के लिए पेड सब्सक्रिप्शन के बाद आपको कस्टम फॉन्ट प्राप्त होगा। इसके अलावा, अब आप इंस्टाग्राम ऐप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकेंगे। साथ ही अब आप दूसरों की स्टोरी में सुपरहार्ट भी भेज सकेंगे। स्टोरी ड्यूरेशन को भी बढ़ाने का ऑप्शन आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। साथ ही अब यूजर्स अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपने 6 फेवरेट पोस्ट को पिन कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा सिर्फ 3 पोस्ट के लिए मिलती थी। स्टोरी के लिए अब अलग-अलग ऑडियंस को भी क्रिएट कर सकेंगे, पहले आप सिर्फ क्लोज फ्रेंड्स को ही स्टोरी अलग से शेयर कर सकते थे।
WhatsApp Plus के पेड फीचर्स की बात करें, तो अब आपको एक्सक्लूसिव स्टिकर्स भेजने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद आप व्हाट्सऐप ऐप के आइकन को भी कस्टमाइज कर सकेंगे। इतना ही नहीं कंपनी अब व्हाट्सऐप ऐप आइकन की थीम बदलने की भी सुविधा दे रही है। साथ ही आप अपनी चैट लिस्ट को भी अब अपग्रेड कर सकेंगे। व्हाट्सऐप में भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा चैट्स को पिन की सुविधा दे रही है।
Facebook Plus के पेड सब्सक्रिप्शन की बात करें, तो यहां भी आपको अपनी स्टोरी का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इसमें Story Rewatch फीचर भी मौजूद है। यहां भी आप स्टोरी व्यूवर्स की लिस्ट में किसी एक शख्स को सर्च कर सकेंगे। ऐप आइकन को कस्टमाइज कर सकते हैं। स्टोरी में सुपरहार्ट दे सकते हैं। अपनी फेसबुक स्टोरी के समय को पहले से ज्यादा बढ़ा सकते हैं।
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