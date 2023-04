Dell ने गुरुवार को भारत में नया Inspiron 24-inch All-In-One (AIO) डेस्कटॉप लॉन्च कर दिया है। इस डेस्कटॉप को खासतौर पर स्टूडेंट्स और क्रिएटर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो यह 13th Gen Intel Core प्रोसेसर से लैस है। वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें FHD (1080p) कैमरा दिया गया है, जिसे 0⁰ से 20⁰ तक घुमाया जा सकता है। ऑडियो के लिए इसमें डुअल 5W स्पीकर्स दिए गए हैं। Also Read - Dell ने भारत में लॉन्च की नई Alienware और Inspiron सीरीज, जानें कितनी है लैपटॉप की कीमत

Dell Inspiron 24-inch All-In-One (AIO) Price in India

कंपनी ने Dell Inspiron 24-inch All-In-One (AIO) डेस्कटॉप की कीमत भारत में 56,490 रुपये तय की है। इसकी सेल 24 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी, जिसे आप कंपनी की वेबसाइट के जरिए खरीद सकेंगे। इसमें 2 कलर ऑप्शन Pearl White और Assent Solid मिलते हैं।

Dell Inspiron 24-inch All-In-One (AIO) Specifications

इस डेस्कटॉप में 24 इंच का FHD IPS डिस्प्ले मिलता है, जिसके चारों किनारे पतले बेजल्स दिए गए हैं। इसका डिस्प्ले टकस्क्रीन ऑप्शन के साथ आता है। कंपनी का दावा है कि यह लैपटॉप लर्निंग, एंटरटेनमेंट व मीडिया एक्सप्लोरिंग में यूजर्स को शानदार एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा।

इसके अलावा, इस लैपटॉप में वीडियो कॉलिंग के लिए पॉप-अप कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको Tilt का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि हमने बताया यह FHD (1080p) पॉप-अप कैमरा है, जो कि 0⁰ से 20⁰ तक घुमाया जा सकता है। ऑडियो की बात करें, तो इसमें डुअल 5W स्पीकर्स दिए गए हैं जो कि Dolby Atmos सपोर्ट के साथ आते हैं।

साथ ही यह लेटेस्ट 13th Gen Intel Core प्रोसेसर्स से लैस है, इसमें 13th Gen Intel Core i3-1315U Intel UHD UMA ग्राफिक्स के साथ आता है, 13th Gen Intel Core i5-1335U Intel Iris Xe ग्राफिक्स के साथ आता है और 13th Generation Intel Core i7-1355U Iris Xe ग्राफिक्स के साथ आता है। इसके साथ 256GB, 512GB और 1TB स्टोरेज के ऑप्शन दिए गए हैं। इसके साथ 8GB RAM और 16GB RAM के ऑप्शन मिलते हैं। यह डेस्कटॉप Microsoft Windows 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसमें 90W का पावर अडैप्टर दिया गया है।

पोर्ट की बात करें, तो इसमें 1x USB 3.2 Gen 2 Type A, 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A, RJ-45 gigabit port, SD Card Reader 3.0, microphone/headset jack, DC power, HDMI-In, HDMI-out (1.4), and 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C on आदि दिए गए हैं।