Amazon Great Republic Day Sale 2026: HP, Dell और Asus समेत इन लैपटॉप्स पर मिल रहा भर-भर के डिस्काउंट

Amazon Great Republic Day Sale में बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर जबरदस्त छूट दी जा रही है। यह सेल 16 जनवरी से शुरू हो चुकी है और Republic Day से पहले लोगों को सस्ते में खरीदारी का शानदार मौका दे रही है। इस सेल की अच्छी बात यह है कि इसमें Amazon Prime और नॉन-प्राइम दोनों यूजर खरीदारी कर सकते हैं अगर आप पुराना लैपटॉप बदलना चाहते हैं या नया लैपटॉप लेने का प्लान बना रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। Asus, Dell, HP, Lenovo और Microsoft जैसे बड़े ब्रांड्स के नए लैपटॉप कम दाम में मिल रहे हैं। इसके अलावा पुराने लैपटॉप को एक्सचेंज करने पर और भी ज्यादा डिस्काउंट का फायदा लिया जा सकता है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: Sony-JBL जैसे ब्रांड्स के हेडफोन पर भारी छूट, ईयरबड्स पर भी गजब ऑफर

इस सेल में कौन-कौन से नए और दमदार लैपटॉप सस्ते में मिल रहे हैं

इस सेल में हर बजट के लिए लैपटॉप्स उपलब्ध हैं, चाहे आपको बेसिक इस्तेमाल के लिए लैपटॉप चाहिए या फिर हाई-परफॉर्मेंस और AI फीचर्स वाला मॉडल। नए चिपसेट, AI सपोर्ट, टच स्क्रीन, मल्टीपल पोर्ट्स और बेहतर कनेक्टिविटी वाले लैपटॉप्स पर अच्छी डील्स मिल रही हैं। जैसे HP OmniBook 5 जिसमें AMD Ryzen AI 5 340 प्रोसेसर दिया गया है, वह ₹85,965 की जगह सिर्फ ₹57,990 में उपलब्ध है। वहीं, Microsoft Surface Pro जिसमें Snapdragon X Plus चिपसेट है, उसकी कीमत ₹1,18,999 से घटकर ₹1,04,490 हो गई है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: LG से लेकर Haier तक के डबल डोर फ्रिज हुए सस्ते, भर-भर के मिल रहा डिस्काउंट

SBI कार्ड, EMI और Amazon Pay से कितना अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है

पेमेंट ऑफर्स की बात करें तो Amazon इस सेल में SBI बैंक कार्ड यूजर्स को खास फायदा दे रहा है। SBI क्रेडिट कार्ड या EMI ट्रांजैक्शन पर ग्राहकों को 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सकता है। इसके अलावा कई लैपटॉप्स पर नो-कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिससे महंगे लैपटॉप को आसान किस्तों में खरीदा जा सकता है। Amazon एक्सचेंज ऑफर्स और अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी दे रहा है, जिससे फाइनल कीमत और कम हो जाती है। वहीं Amazon Pay से पेमेंट करने पर भी अलग से छूट मिल रही है। Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड यूजर्स को 5% तक का अतिरिक्त कैशबैक मिल सकता है। और पढें: Amazon Great Republic Day Sale: इन iPhone को खरीदने का सही समय, मिल रही बंपर छूट

इन चीजों पर शानदार ऑफर्स

अगर आप इस सेल में लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं तो यह डील्स मिस नहीं करनी चाहिए। Amazon Great Republic Day Sale में गेमिंग लैपटॉप्स, ऑल-इन-वन PCs और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पर भी शानदार ऑफर्स चल रहे हैं। कम कीमत में नए फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप पाने का यह बेहतरीन मौका है।

Trending Now