Delhi Metro में यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी! अब WhatsApp से बुक कर पाएंगे मेट्रो टिकट

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्हाट्सऐप टिकट बुकिंग सेवा शुरू की है। इस सर्विस के तहत यात्री व्हाट्सऐप पर ही क्यूआर बेस्ड टिकट खरीद सकेंगे और उन्हें टिकट खरीदने के लिए काउंटर या टोकन मशीन की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और न ही स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कराने की जरूरत पड़ेगी। हालांकि, इस सेवा को अभी सिर्फ एयरपोर्ट लाइन के लिए शुरू किया गया है। Also Read - WhatsApp के यूजर इंटरफेस में हो रहा बदलाव, बस एक क्लिक में बदल पाएंगे सेटिंग

डीएमआरसी का कहना है कि व्हाट्सऐप बेस्ड टिकट सर्विस के आने से यात्री समय पर एयरटपोर्ट पहुंच जाएंगे और उन्हें लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। इससे पहले इस सर्विस को बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BMRCL), मुंबई मेट्रो, पुणे मेट्रो, LएंडT मेट्रो रेल हैदराबाद, और चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) के जारी किया जा चुका है। Also Read - iPhone यूजर्स की मौज, अब एक-साथ कई आईफोन में चला सकेंगे सिंगल WhatsApp अकाउंट

Further enhancing travel experience for its commuters in an easy to navigate digital mode, Delhi Metro today introduced ‘WhatsApp based Ticketing Service’ for travel on Airport Express Line. This was launched by Dr. Vikas Kumar, MD/DMRC in presence of other senior officials. pic.twitter.com/MjJcHU3moS Also Read - WhatsApp Business के लिए आया status archive फीचर, जानें कैसे करेगा काम

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) May 30, 2023