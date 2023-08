Chandrayaan 3 वाले GSLV-Mk3 से कितना अलग होगा Aditya L1 का PSLV-C57? जानें अंतर

ISRO ने Chandrayaan 3 की सफलता के बाद एक और बड़े मिशन की तैयारी कर ली है। भारतीय स्पेस एजेंसी अगले महीने 2 सितंबर को सूर्य की कक्षा में अपना पहला अंतरिक्षयान Aditya L1 भेजने वाली है। इसे आंध्रप्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। Aditya L1 मिशन का मुख्य उदेश्य सूर्य के ऊपरी वातावरण, जिसे क्रोमोस्फेयर और सोलर कोरोना कहा जाता है के डायनामिक्स का अध्ययन करना है। आदित्य एल-1 को धरती से 151.13 मिलियन किलोमीटर दूर सूर्य की कक्षा में भेजना है। इसके लिए इसरो PSLV-C57 रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करेगा। चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने के लिए स्पेस एजेंसी ने GSLV-Mk3 (LVM3) रॉकेट का इस्तेमाल किया था। आइए, जानते हैं इसरो के इन दोनों रॉकेट लॉन्चर में क्या अंतर है?

चंद्रयान 3 में GSLV यानी जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च वीकल का इस्तेमाल किया गया था। इस वीकल की ऊंचाई 43.5 मीटर है और इसका डायमीटर 4.0 मीटर है। इसमें लगे हीट शील्ड की ऊंचाई 5 मीटर है। इसका वजह 640 टन है और इसमें तीन स्टेज दिए गए हैं। यह रॉकेट लॉन्चर 4,000 टन के क्लास सैटेलाइट को GSAT ऑर्बिट में भेजने में सक्षण है। वहीं, इसके जरिए लो अर्थ ऑर्बिट यानी (LEO) में 8,000 किलोग्राम का वजन 600 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर पेलोड्स को पहुंचा सकता है।

इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगता है, साथ ही इसमें तीन स्टार्प ऑन मोटर्स, एक लिक्विड कोर स्टेज और हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज मिलता है। इसरो का यह हैवी लॉन्च वीकल है, जिसमें जियोसिक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में 4000 किलोग्राम के स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने की क्षमता है।

PSLV-C57/Aditya-L1 Mission:

Aditya-L1, the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is getting ready for the launch.

The satellite realised at the U R Rao Satellite Centre (URSC), Bengaluru has arrived at SDSC-SHAR, Sriharikota.

More pics… pic.twitter.com/JSJiOBSHp1

— ISRO (@isro) August 14, 2023