Asus Zenbook और Vivobook सीरीज के लेटेस्ट लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Asus Zenbook और Vivobook सीरीज अपडेट हो गई है। Zenbook सीरीज के तहत कंपनी ने Zenbook S14, Zenbook Duo, Zenbook A14 और Zenbook A16 को पेश किया है। वहीं, Vivobook के तहत कंपनी ने Vivobook 14, Vivobook 16, Vivobook S14 और Vivobook S16 शामिल है। फीचर्स की बात करें, तो Zenbook S14 को कंपनी ने Intel Core Ultra 9 386H प्रोसेसर से लैस है। वहीं, Zenbook Duo को Intel Core Ultra 7 355 CPU के साथ पेश किया है। Zenbook A14 में Snapdragon X2 Elite प्रोसेसर व Zenbook A16 में Snapdragon X2 Elite Extreme प्रोसेसर दिया गया है। Vivobook 14 में Intel Core Ultra 5 325 CPU दिया गया है। यहां जानें सभी लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स। और पढें: Amazon Gaming Fest: गेमिंग लैपटॉप की कीमतें हुई धड़ाम, सेल के दौरान 70 प्रतिशत तक का Discount

Asus Zenbook Series Price in India

कंपनी ने Asus Zenbook S14 (UX5406AA) के Intel Core Ultra 9 386H चिप की कीमत 1,79,990 रुपये है। वहीं, Asus Zenbook Duo (UX8407AA) के Intel Core Ultra 7 355 चिप मॉडल को 2,99,990 रुपये में पेश किया गया है। Zenbook A14 (UX3407NA) के Snapdragon X2 Elite मॉडल की कीमत 1,85,990 रुपये है। Asus Zenbook A16 (UX3607OA) के Snapdragon X2 Elite Extreme चिप मॉडल की कीमत 1,99,990 रुपये है। और पढें: Asus ने भारत में लॉन्च किए तीन शानदार लैपटॉप, जानें कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

Asus Vivobook Series Price in India

Asus Vivobook 14 (X1407AA) के Intel Core Ultra 5 325 CPU की कीमत 98,990 रुपये है। Vivobook 16 (X1607AA) के ntel Core Ultra 5 325 मॉडव की कीमत 1,01,990 रुपये है। Vivobook S14 (S3407AA) के Intel Core Ultra 7 355 चिप की कीमत 1,28,990 रुपये है। Asus Vivobook S16 (S3607AA) के Intel Core Ultra 7 355 CPU की कीमत 1,31,990 रुपये है। लैपटॉप की सेल 21 अप्रैल से भारत में शुरू होगी। और पढें: ASUS के नए लैपटॉप भारत में हुए लॉन्च, OLED डिस्प्ले और AI फीचर्स से होगा लैस, इस तारीख से होगी सेल शुरू

Asus Zenbook S14 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो कंपनी ने इसमें 14 इंच का Asus Lumina OLED डिस्प्ले दिया है, जिसका रेजलूशन 3K है। यह लैपटॉप Intel Core Ultra 9 386H प्रोसेसर से लैस है। कंपनी ने इसमें 32GB RAM व 1TB स्टोरेज दी है। यह लैपटॉप 77Wh बैटरी के साथ आता है।

Asus Zenbook Duo Specifications

इस लैपटॉप में 14 इंच का Asus Lumina Pro OLED टच डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz का है। इसके अलावा, यह Intel Core Ultra 7 355 CPU से लैस है। इसमें 32GB RAM व 1TB तक की स्टोरेज मिलती है। लैपटॉप की बैटरी 99Wh की है।

Asus Zenbook A14 and Zenbook A16 Specifications

Asus Zenbook A14 और Zenbook A16 लैपटॉप Snapdragon X2 सीरीज प्रोसेसर से लैस है। 14 मॉडल 14 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। 16 इंच मॉडल में 16 इंच डिस्प्ले मौजूद है। Zenbook A14 (UX3407NA) में Snapdragon X2 Elite प्रोसेसर दिया है। Zenbook A16 में Snapdragon X2 Elite Extreme प्रोसेसर मौजूद है। इनकी बैटरी 70Wh की है।

Asus Vivobook 14, Vivobook 16 Specifications

इसमें Vivobook 14 मॉडल 14 इंच स्क्रीन के साथ आता है। इसके अलावा, यह Intel Core Ultra 5 325 चिप से लैस है। इसमें 16GB RAM व 1TB स्टोरेज मिलती है। Asus Vivobook 16 में 16 इंच स्क्रीन दी गई है। इसके अलावा, यह Intel Core Ultra 5 325 प्रोसेसर से लैस है। ये दोनों भी 70Wh बैटरी से लैस हैं।

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Vivobook S14, Vivobook S16 Specifications

Vivobook S14 और Vivobook S16 की बात करें, तो यह 14 व 16 इंच स्क्रीन ऑप्शन के साथ आते हैं। ये Intel Core Ultra 7 355 प्रोसेसर से लैस हैं। इनमें भी 70Wh बैटरी दी गई है।