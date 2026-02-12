ASUS के नए लैपटॉप भारत में हुए लॉन्च, OLED डिस्प्ले और AI फीचर्स से होगा लैस, इस तारीख से होगी सेल शुरू

ASUS ने अपने लेटेस्ट प्रीमियम और मिड-रेंज लैपटॉप्स Zenbook S16, Zenbook 14 OLED और Vivobook की नई रेंज को अब भारत में ऑफिशियली बिक्री के लिए पेश कर दिया है। नए लैपटॉप AMD के लेटेस्ट Ryzen AI 400 सीरीज प्रोसेसर से लैस हैं और इन्हें उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो स्लिम डिजाइन, बेहतर बैटरी लाइफ और AI फीचर्स के साथ रोजमर्रा के काम और क्रिएटिविटी करना चाहते हैं। ग्राहक इन लैपटॉप्स को ASUS एक्सक्लूसिव स्टोर्स, ASUS Eshop, Flipkart, Amazon और बाकी Authorized रिटेल स्टोर्स से खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि Vivobook 16 (M1605NAQ) 6 मार्च से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। और पढें: Asus Vivobook S16 लैपटॉप Snapdragon X प्रोसेसर के साथ लॉन्च, जानें कीमत

नए लैपटॉप्स की कीमत और डिजाइन

नई रेंज में Zenbook S16 (UM5606GA), Zenbook 14 (UM3406GA), Vivobook S16 (M3607GA), Vivobook 16 (M1607GA), Vivobook 15 (M1502NAQ) और Vivobook 16 (M1605NAQ) शामिल हैं। Zenbook S16 की कीमत 1,69,990 रुपये से शुरू होती है, Zenbook 14 की कीमत 1,15,990 रुपये से है और Vivobook रेंज की कीमतें 62,990 रुपये से शुरू होती हैं। Zenbook S16 और Zenbook 14 में अल्ट्रा-थिन डिजाइन और Ceraluminum चेसिस दी गई है, जो उन्हें हल्का और मजबूत बनाता है। और पढें: ASUS Vivobook S16 और Chromebook CX15 भारत में लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

नए लैपटॉप्स में कौन-सा प्रोसेसर मिलेगा

नए लैपटॉप्स में AMD Ryzen AI 400 सीरीज प्रोसेसर हैं। इन प्रोसेसर में इंटीग्रेटेड न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट (NPU) है, जो AI कामों को तेज और स्मार्ट तरीके से करता है। वहीं Zenbook S16 AMD Ryzen AI 9 465 प्रोसेसर से लैस है। इसमें 16-inch की 3K ASUS Lumina OLED पैनल है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट करता है। इसके अलावा Microsoft Pluton सुरक्षा फीचर और Copilot+ AI एक्सपीरियंस भी मौजूद हैं। और पढें: ASUS Zenbook 14 और Vivobook S16 लैपटॉप भारत में लॉन्च, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Zenbook 14 और Vivobook के फीचर्स

Zenbook 14 में 14-inch की FHD+ OLED टच स्क्रीन है और यह AMD Ryzen AI 5 430 प्रोसेसर से लैस है। इसका वजन सिर्फ 1.28 किलो है और बैटरी 25 घंटे तक चलती है। इसमें खास फीचर्स जैसे Copilot और ASUS NumberPad 2.0 भी हैं। Vivobook सीरीज का मकसद है कि AI फीचर्स को कम कीमत वाले लैपटॉप में भी लाया जा सके।

Vivobook S16: जो लोग स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप चाहते हैं, उनके लिए।

Vivobook 16 (M1607GA): इसमें बड़ा स्क्रीन और MIL-STD 810H मिलिट्री-ग्रेड की ड्यूरेबिलिटी है।