Amazon पर Gaming Fest जारी है। यह सेल कल 31 मार्च को खत्म होने जा रही है। अगर आप गेमिंग डिवाइस खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके पास सिर्फ 1 दिन तक का ही समय है। अमेजन की इस सेल में गेमिंग डिवाइस पर धमाकेदार डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स जाइंट गेमिंग लैपटॉप्स पर 70 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। इसके अलावा, बैंक कार्ड डिस्काउंट के साथ आप अपनी डील को और भी सुनहरा बना सकते हैं। और पढें: Smartwatch under 5000: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, कीमत 5 हजार से कम

HP Victus

HP Victus को Amazon सेल के दौरान 65,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 76,353 रुपये लिस्ट है। लैपटॉप पर बैंक कार्ड के जरिए 1500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह लैपटॉप 15.6 इंच स्क्रीन के साथ आता है। कंपनी ने इसमें 13th Gen Intel Core i5-13420H प्रोसेसर दिया है। इसमें 16GB RAM व 512GB स्टोरेज मौजूद है। इस लैपटॉप में पॉपुलर Counterstrike, Call of Duty, GTA V, Cyberpunk 2077, World of Warcraft, Minecraft, The Witcher 3, God of War 4, FIFA 23, Gotham Knights जैसे गेम्स को खेला जा सकता है। और पढें: Best 1 Ton AC with 5 Star rating: 1 टन वाले बेस्ट एसी, दिनभर चलाने पर भी बिजली का बिल आएगा कम!

Lenovo LOQ 2024, Intel Core i5-13450HX, 13th Gen

Lenovo LOQ 2024, Intel Core i5-13450HX, 13th Gen को अमेजम से 98,890 रुपये में खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत 1,14,890 रुपये लिस्ट है। इस पर अलग से बैंक कार्ड के जरिए 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर भी दिया जा रहा है। कंपनी ने इस लैपटॉप में 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले दिया गया है। यह लैपटॉप Intel Core i5-13450HX प्रोसेसर से लैस है। इसमें 16GB RAM व 512GM स्टोरेज मिलती है। ग्राफिक्स के लिए इसमें NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB GDDR6 दिया गया है। और पढें: Vivo V60e 5G का दाम 2500 रुपये तक हुआ कम, भूलकर भी मिस न करें सुनहरी डील

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ASUS Gaming V16 (2025)

ASUS Gaming V16 (2025) को अमेजन से 1,14,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस लैपटॉप पर भी 5000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो इस लैपटॉप में 16 इंच का FHD+ डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, लैपटॉप Intel Core 7 प्रोसेसर से लैस है। इस लैपटॉप में 63WHrs बैटरी मिलती है।