Asus ने आज यानी 21 अप्रैल को भारतीय बाजार में Vivobook और Zenbook Series के नए लैपटॉप लॉन्च कर दिए हैं। ये लैपटॉप OLED डिस्प्ले और कंपनी की IceCool टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं। नए लैपटॉप की लिस्ट में Asus Vivobook S15 OLED, Vivobook 15X OLED, Vivobook 15X, Vivobook 15, Vivobook 16, Vivobook S 14 Flip, Vivobook Go 15 OLED और Vivobook Go 15 के साथ Asus Zenbook S 13 OLED और Zenbook 14 Flip OLED शामिल हैं। आइये, इनकी कीमत और स्पेसिफिकेशन जानते हैं।

Asus Vivobook Series Laptop Price in India

Asus Vivobook 15X की शुरुआती कीमत 47,990 रुपये है। वहीं, Vivobook 15 की कीमत 45,990 और Vivobook 16 की कीमत 47,990 रुपये तय की गई है। Asus Vivobook S 14 Flip को कंपनी ने 79,990 रुपये में और Vivobook Go 15 को 40,990 रुपये में लॉन्च किया गया है।

Vivobook S15 OLED की कीमत 85,990 रुपये, Vivobook 15X OLED की कीमत 74,990 और Vivobook Go 15 OLED की कीमत 48,990 रुपये से शुरू है।

Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) को कंपनी ने 1,04,990 रुपये की शुरुआती कीमत Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) को 1,09,990 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया है। इसके अलावा रीफ्रेश्ड Zenbook 14 OLED को कंपनी ने 97,990 रुपये की शुरुआती कीमत में लाया गया है।

लैपटॉप Amazon, Flipkart, Asus e-shop, Asus stores, Vijay Sales और Reliance Digital पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Asus Vivobook S15 OLED के फीचर्स

इसमें 13th Gen Intel Core i9 तक CPUs, 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप दो डिस्प्ले ऑप्शन full-HD और 2.8K में आया है। इसकी बैटरी 70WHr की है। कनेक्टिविटी के लिए लैपटॉप में USB 3.2 Gen 2 port और HDMI 1.4 पोर्ट समेत कई ऑप्शन दिया गया है।

Asus Vivobook 15X और Vivobook 15X OLED के फीचर्स

Asus Vivobook 15X और Vivobook 15X OLED में 15.6 इंच का OLED डिस्प्ले और 13th Gen Intel Core प्रोसेसर के साथ 16GB RAM औप 1TB तक स्टोरेज मिलता है। लैपटॉप्स में Wi-Fi 6E, a USB Type-C 3.2 Gen 1 port, two USB 3.2 Type-A Gen 2 ports, a USB 2.0 Type-A पोर्ट मिलते हैं OLED मॉडल को 50WHr बैटरी के साथ पेश किया गया है।

Asus Vivobook 16 (2023), Vivobook 15 OLED (2023) के फीचर्स

दोनों लैपटॉप Windows 11 पर रन करते हैं। इनमें 13th Gen Intel Core i5 H-series प्रोसेसर, 16GB RAM and 512GB स्टोरेज मिलता है। दोनों लैपटॉप 19.9mm मोटे हैं। कनेक्टिविटी के लिए इनमें USB 3.2 Type-C Gen 2 पोर्ट, दो USB 3.2 Type-A Gen 1 पोर्ट्स आदि मिलते हैं।

Asus Vivobook S 14 Flip (2023) के फीचर्स

13th Gen Intel Core i7 प्रोसेसर, 16GB RAM और 1TB तक स्टोरेज वाले इस लैपटॉप में 14 इंच का डिस्प्ले और 75WHr बैटरी मिलती है।

Asus Vivobook Go 15 OLED के फीचर्स

यह लैपटॉप 12th Gen Intel Core i3-N305 CPU, 8GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 15.6 इंच का Full HD OLED डिस्प्ले दिया गया है। डिवाइस Windows 11 पर रन करता है।

Asus Zenbook S 13 OLED स्पेसिफिकेशन

13.3 इंच के डिस्प्ले वाले इस लैपटॉप में 13th-generation Intel Core i7 प्रोसेसर, 32GB RAM के साथ 1TB स्टोरेज मिलता है। इसमें 65W फास्ट चार्जिंग वाली 63WHr की बैटरी दी गई है।

Asus Zenbook 14 Flip OLED

इस लैपटॉप में कंपनी ने 14 इंच का Lumina OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया है। यह Windows 11 पर रन करता है। लैपटॉप में 13th-generation Intel Core i7 -1360 प्रोसेसर, 16GB RAM और 512GB इंटरनल स्टोरेज मिलता है।