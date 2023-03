टेक कंपनी ASUS ने जेनबुक और वीवोबुक सीरीज के कई लैपटॉप को भारत में लॉन्च कर दिया है। इनमें ZenBook 14, VivoBook Go 14 और VivoBook Go 15 OLED जैसे लैपटॉप शामिल हैं। इनके साथ ही VivoBook S 14 Flip से भी पर्दा उठाया गया है, जिसका इस्तेमाल टैबलेट के रूप में भी किया जा सकता है। अब प्रमुख फीचर की बात करें, तो सभी लैपटॉप में AMD Ryzen 7 7730U सीपीयू दिया गया है। इसके अलावा, लैपटॉप में शानदार डिस्प्ले से लेकर पावरफुल बैटरी तक मिलती है। Also Read - पावरफुल प्रोसेसर और 16GB RAM के साथ आएगा ASUS ROG Phone 7D, गीकबेंच पर हुआ लिस्ट

ASUS ZenBook 14 की कीमत और स्पेसिफिकेशन

ZenBook 14 लैपटॉप कंपनी का प्रीमियम लैपटॉप है। यह ग्राहकों के लिए AMD Ryzen 7 7730U और Ryzen 5 7530U सीपीयू ऑप्शन में उपलब्ध है। इसमें 16GB LPDDR4X RAM और 1TB PCIe Gen 3 SSD स्टोरेज दी गई है। Also Read - Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगी ASUS ROG Phone 7 सीरीज, रिपोर्ट से हुआ खुलासा

इसके अलावा, लैपटॉप में 14 इंच की स्क्रीन मिलती है, जिसका रेजलूशन 2880 x 1800 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 90Hz है। इसका आस्पेक्ट रेश्यो 16:10 है। इसे HDR का सपोर्ट मिला है।

आसुस जेनबुक 14 में 75WHr की बैटरी बड़ी बैटरी दी गई है, जो 65W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसका वजन 1.39 किलोग्राम और मोटाई 16.9mm है। वहीं, इस लैपटॉप की शुरुआती कीमत 89,990 रुपये रखी गई है।

VivoBook Go 14

आसुस ने इस लैपटॉप को बजट सेगमेंट में पेश किया है। इसके बेस मॉडल की कीमत 42,990 रुपये है। वहीं, इसके हाई-एंड मॉडल को 56,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। अब स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो लैपटॉप में 14 इंच का आईपीएस डिस्प्ले है। इसकी पीक ब्राइटनेस 250 निट्स और आस्पेक्ट रेश्यो 16:9 है।

इसमें AMD Ryzen 7020 प्रोसेसर समेत 42WHr की बैटरी दी गई है, जिसे 45W फास्ट चार्जिंग की मदद से चार्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, लैपटॉप में Wi-Fi 6E, USB 3.2 Gen 1 टाईप-सी, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI 1.4 पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे फीचर दिए गए हैं।

VivoBook Go 15 और VivoBook Go 15 OLED

वीवोबुक गो 15 और गो 15 ओएलईडी में केवल डिस्प्ले के अंतर है। वीवो गो 15 में एंटी-ग्लेयर आईपीएस पैनल दिया गया है, जबकि टॉप मॉडल में OLED डिस्प्ले मिलता है। इन दोनों लैपटॉप की स्क्रीन का साइज 15.6 इंच है। इन दोनों में 42WHr और 50WHr की बैटरी मिलती है, जिन्हें 45W व 65W फास्ट चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज किया जा सकता है।

इसके अलावा, लैपटॉप में AMD Radeon RDNA2 ग्राफिक कार्ड के साथ Ryzen 5 7520U सीपीयू दिया गया है। वीवो गो 15 की कीमत 50,990 रुपये और टॉप-एंड मॉडल की कीमत 64,990 रुपये रखी गई है।

VivoBook 14 OLED, 15 OLED और VivoBook 16

VivoBook 14 में 14 इंच का OLED डिस्प्ले दिया गया है, जबकि वीवोबुक 15 में 15.6 इंच और वीवोबुक 16 में 16 इंच का WUXGA डिस्प्ले मिलता है। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए तीनों में AMD Ryzen 7 7730U सीपीयू सहित 16GB DDR4 RAM और 1TB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

वीवोबुक 14 को 67,990 रुपये की शुरुआती कीमत, वीवोबुक 15 को 65,990 रुपये की शुरुआती कीमत और वीवोबुक 16 को 55,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

VivoBook 15X OLED

VivoBook 15X में 15.6 इंच की ओएलईडी स्क्रीन के साथ AMD Ryzen 7 7730U सीपीयू, 16GB RAM और 1TB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके अलावा, लैपटॉप में बैकलाइट की-बोर्ड के साथ वेबकैम दिया गया है। इसकी कीमत 66,990 रुपये रखी गई है।

VivoBook S 14 Flip

आसुस का यह 2-इन-1 लैपटॉप है। यूजर इसका इस्तेमाल टैबलेट के रूप में भी कर सकते हैं। फीचर पर नजर डालें, तो लैपटॉप में AMD Ryzen 5 7530U सीपीयू, 16GB DDR4 RAM और 512GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी शुरुआती कीमत 66,990 रुपये है।