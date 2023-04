Infinix Y1 Plus Neo लैपटॉप भारत में लॉन्च हो गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट किफायती लैपटॉप ऑप्शन है। स्पेसिफिकेशन की बात करें, तो इस लैपटॉप में यूजर्स को 15.6-inchFull HD IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। साथ ही यह 11th-generation Intel Celeron N5100 quad-core प्रोससेर से लैस है, जिसके साथ 8GB LPDDR4x RAM और दो 256GB / 512GB SSD स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। आइए जानते हैं लैपटॉप की कीमत, उपलब्धता और सभी स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स।

कंपनी ने Infinix Y1 Plus Neo को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। एक 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन है, जिसकी कीमत 20,990 रुपये है। वहीं, दूसरा 8GB RAM + 512GB स्टोरेज ऑप्शन है, जिसकी कीमत 22,990 रूपये है। इस लैपटॉप में सिल्वर, ग्रे और ब्लू कलर ऑप्शन पेश किए गए हैं। वहीं, इनकी सेल 26 अप्रैल से Flipkart पर शुरू होगी।

The Infinix #INBookY1PlusNeo with a large 15.6inch FHD Display, Biggest Battery and Fastest Type-C Charging in segment, Windows 11, a Backlit Keyboard & more is here, starting at Rs. 20,990*! 🤯

— Infinix India (@InfinixIndia) April 19, 2023