AirPods Pro में मिल सकता है कैमरा, Apple का प्लान हुआ लीक

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 11, 2026, 04:31 PM (IST)
Apple इस साल अपने प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स AirPods Pro का नया वर्जन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स और लीक के अनुसार, आने वाले AirPods Pro में बिल्ट-इन इंफ्रारेड (IR) कैमरे दिए जा सकते हैं, जो इस सीरीज के सबसे बड़ा अपग्रेड होंगे। कहा जा रहा है कि डिजाइन के मामले में ये मौजूदा मॉडल जैसे ही दिखेंगे, लेकिन इनमें नई टेक्नोलॉजी होगी। एक लीकर ने दावा किया है कि ‘Next AirPods Pro can see around you’, यानी ये ईयरबड्स आपके आसपास के माहौल को समझ सकेंगे। हालांकि कीमत को लेकर अभी पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन संभावना है कि Apple अलग-अलग फीचर्स के साथ दो मॉडल पेश कर सकती है। और पढें: Apple और Google का बड़ी पार्टनरशिप, Gemini AI मॉडल से मिलेगा Siri को नया रूप
IR कैमरे जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि AirPods से आप फोटो या वीडियो शूट करेंगे बल्कि इन कैमरों का इस्तेमाल आसपास के वातावरण को समझने के लिए किया जा सकता है। इससे Apple की AI टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाया जा सकता है। Apple के CEO टिम कुक भी ‘Visual Intelligence’ फीचर पर जोर देते रहे हैं। माना जा रहा है कि ये कैमरे यूजर के आसपास की चीजों की जानकारी जुटाकर AI को समझने में मदद करेंगे जैसे अगर आप किसी जगह पर खड़े हैं तो AirPods उस माहौल के हिसाब से ऑडियो एक्सपीरियंस को एडजस्ट कर सकते हैं। और पढें: क्या 2026 में ChatGPT और Google के AI को टक्कर देगा Apple? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा
इस टेक्नोलॉजी की चर्चा पहली बार जून 2024 में सामने आई थी, जब एनालिस्ट Ming-Chi Kuo ने दावा किया था कि AirPods Pro में इंफ्रारेड कैमरा मॉड्यूल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना था कि इससे Apple Vision Pro जैसे डिवाइस के साथ स्पैटियल ऑडियो अनुभव और बेहतर होगा। बाद में जुलाई 2025 में Apple को एक पेटेंट भी मिला, जिसमें वियरेबल डिवाइस में कैमरों के जरिए प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन की टेक्नोलॉजी बताई गई थी। यह टेक्नोलॉजी Face ID की तरह 3D डेप्थ मैपिंग के लिए डॉट प्रोजेक्टर जैसी लाइट का इस्तेमाल कर सकती है। यानी ये कैमरे फुल कैमरा की तरह नहीं, बल्कि सेंसर की तरह काम करेंगे। और पढें: iOS 27: कब आएगा ये अपडेट और AI से लेकर UI तक इस बार क्या-क्या हो सकते हैं बड़े बदलाव, जानिए सब कुछ
फिलहाल लॉन्च डेट को लेकर कोई पक्की जानकारी नहीं है। आमतौर पर Apple अपने नए AirPods को iPhone लॉन्च इवेंट के दौरान फॉल सीजन में पेश करती है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यह नया मॉडल पहले भी आ सकता है। अगर ये फीचर सच साबित होता है, तो AirPods Pro सिर्फ म्यूजिक सुनने का डिवाइस नहीं रह जाएगा, बल्कि एक स्मार्ट AI-Enabled वियरेबल गैजेट बन जाएगा। अब देखना यह है कि Apple इस नई टेक्नोलॉजी को कितनी कीमत और किस समय पर बाजार में उतारती है।
