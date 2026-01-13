Apple और Google का बड़ी पार्टनरशिप, Gemini AI मॉडल से मिलेगा Siri को नया रूप

Apple और Google ने सोमवार को एक multi-year collaboration की घोषणा की। इस पार्टनरशिप के तहत Google के Gemini AI मॉडल और क्लाउड टेक्नोलॉजी Apple के Next-Generation Foundation Models को पॉवर करेंगे। इसका फायदा यह होगा कि Apple के नए फीचर्स में Siri का नया और बेहतर वर्जन भी शामिल होगा। Apple का कहना है कि नया Siri पहले से ज्यादा स्मार्ट होगा, आपके सवालों और जरूरतों को बेहतर समझ पाएगा और आपके हिसाब से काम करेगा। और पढें: क्या 2026 में ChatGPT और Google के AI को टक्कर देगा Apple? रिपोर्ट में किया गया बड़ा दावा

Apple करेगा Gemini का इस्तेमाल

Apple और Google के अनुसार, Apple ने अपने नए AI मॉडल के लिए Gemini टेक्नोलॉजी इसलिए चुनी क्योंकि यह सबसे अच्छी मानी जाती है। Gemini मॉडल iPhone, iPad और Mac में आने वाले नए AI फीचर्स की नींव होंगे। इसका मतलब है कि Siri अब और भी ज्यादा मदद करेगी, आपके सवाल और जरूरतें समझेगी और उसी के हिसाब से जवाब देगी। Apple ने बताया कि इस साल नया पर्सनलाइज्ड Siri यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। साथ ही Apple के AI फीचर्स Apple डिवाइस और Private Cloud पर काम करेंगे।

Google के साथ काम कर रहा Apple

पिछले कुछ महीनों से खबरें थी कि Apple Siri को सुधारने के लिए Google के साथ काम कर रहा है। नवंबर 2025 में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि नया Siri, Google के Gemini मॉडल पर आधारित होगा और इसमें AI-Powered वेब सर्च जैसी नई सुविधाएं शामिल होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Apple, Google को इसका खास वर्जन बनाने के लिए पैसा दे रहा है, जो Apple के प्राइवेट क्लाउड पर चलेगा और Siri को और स्मार्ट बनाएगा। Apple ने Google इसलिए भी चुना होगा क्योंकि दोनों कंपनियों के बीच पहले से ही अच्छे व्यापारिक संबंध हैं, जैसे कि Google सर्च डील।

नया Siri कब आएगा

Apple ने WWDC 2024 में iOS 18 का प्रीव्यू दिखाया था और इसमें नए AI फीचर्स को सबसे बड़ी खासियत बताया गया था। अब तक कई AI फीचर्स iPhone में आ चुके हैं लेकिन Siri का नया पर्सनलाइज्ड वर्जन अभी तक नहीं आया है। खबरों के मुताबिक, Apple का लक्ष्य है कि iOS 26.4 अपडेट के साथ स्प्रिंग 2026 में नया Siri लॉन्च किया जाए लेकिन इसकी तारीख कुछ तकनीकी दिक्कतों या डेवलपमेंट की वजह से बदल सकती है, नया Siri iPhone यूजर्स के लिए AI का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है।