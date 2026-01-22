Apple बना रहा है AI Pin, जिसमें होगा कैमरा और माइक्रोफोन, रिपोर्ट्स में हुआ खुसाला

Apple एक नया छोटा डिवाइस ‘AI Pin’ बना रहा है, जिसे आप पहन सकते हैं। यह AirTag जितना छोटा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर और एक बटन होगा। इसे किसी iPhone या दूसरे डिवाइस से जोड़ने की जरूरत नहीं होगी, यानी यह अपने आप काम करेगा। इसका मुख्य काम आपकी आवाज से कमांड लेना होगा और इसमें नया AI-Siri काम करेगा। और पढें: CES 2026: Motorola ने पेश किया यूनिफाइड AI प्लेटफॉर्म और AI पिन स्टाइल वियरेबल डिवाइस का प्रोटोटाइप

AI Pin में कौन-कौन सी खासियतें होंगी?

MacRumors की रिपोर्ट अनुसार, यह AI Pin पतला, फ्लैट और गोल आकार का होगा, बिल्कुल AirTag की तरह। इसका बाहरी हिस्सा एल्युमिनियम और ग्लास का होगा। इसमें दो कैमरे होंगे, एक सामान्य लेंस वाला और दूसरा वाइड-एंगल लेंस वाला, जो फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूजफुल होगा। इसके अलावा इसमें तीन माइक्रोफोन होंगे जो आस-पास की आवाजों को पकड़ सकेंगे और एक स्पीकर भी होगा। AI Pin को वायरलेस तरीके से चार्ज किया जा सकेगा। इसमें एक फिजिकल बटन भी होगा, जिसका यूज यूजर कुछ कमांड देने या डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए कर सकता है। हालांकि अभी यह डेवलपमेंट प्रोसेस के शुरुआती चरण में है और इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की संभावना है, साथ ही इसे कैंसल भी किया जा सकता है।

Home Hub में क्या खास बातें होंगी?

Apple केवल AI Pin पर ही काम नहीं कर रहा है बल्कि कंपनी एक रोबोटिक Home Hub भी पेश करने की योजना बना रही है। रिपोर्ट के अनुसार, यह स्मार्ट होम डिवाइस अपने बेस पर स्विवल कर सकता है और कमरे में मौजूद यूजर या लोगों की ओर अपने आप मुड़ सकता है। इसका उद्देश्य स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी को और ज्यादा इंटेलिजेंट और इंटरैक्टिव बनाना है। Home Hub में 7 inch का स्क्वायर डिस्प्ले और स्पीकर्स होंगे, जिससे यह न केवल स्मार्ट कंट्रोल सेंटर के रूप में काम करेगा बल्कि मीडिया और कॉल्स के लिए भी यूजफुस होगा।

Apple की ये नई डिवाइस मार्केट में क्या बदलाव ला सकती हैं?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि Apple का यह कदम स्मार्ट वियरेबल और स्मार्ट होम मार्केट में एक नई दिशा की ओर इशारा करता है, पहले कंपनियां जैसे Humane और Rabbit AI-Powered वियरेबल बनाने की कोशिश कर चुकी हैं लेकिन सफल नहीं हो पाई। Apple की टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर क्षमता को देखते हुए, AI Pin और Home Hub का यह प्रोजेक्ट काफी दिलचस्प साबित हो सकता है अगर ये डिवाइस सफल होते हैं तो यह Apple के स्मार्ट होम और AI इकोसिस्टम को और मजबूत बनाएंगे।