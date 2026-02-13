comscore
Anthropic ने Claude के फ्री प्लान में जोड़े 4 नए फीचर्स, अब मिलेंगी Pro और Max जैसी खासियतें मुफ्त

Anthropic ने अपने चैटबॉट Claude के फ्री प्लान में चार नए प्रीमियम फीचर्स जोड़े हैं। अब Free प्लान यूजर्स भी इस खाख फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 13, 2026, 05:35 PM (IST)

AI कंपनी Anthropic ने अपने चैटबॉट Claude के फ्री प्लान में कई प्रीमियम फीचर्स जोड़ने की घोषणा की है। अब Free प्लान यूजर्स भी उन चार फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं जो पहले केवल Pro और Max प्लान में ही उपलब्ध थे। इन नए फीचर्स में File Creation, Connectors, Skills और Compaction शामिल हैं। इस कदम से फ्री यूजर्स भी Pro जैसा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह है कि यह अपडेट उसी समय आया है जब OpenAI अपने ChatGPT में Ads टेस्ट कर रहा है। news और पढें: Instagram जल्द लॉन्च कर सकता है AI फेस स्वैप फीचर, लीक में हुआ खुलासा

पहला फीचर है ‘File Creation’

इसके जरिए यूजर्स सीधे चैट विंडो में अलग-अलग फाइलें जैसे स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट या कोड स्क्रिप्ट तैयार और डाउनलोड कर सकते हैं। पहले चैटबॉट केवल टेक्स्ट देता था जिसे यूजर को कॉपी करके खुद फाइल में बदलना पड़ता था, लेकिन अब सिस्टम खुद डेटा को सही फाइल फॉर्मेट (.csv, .pdf, .py) में तैयार कर देता है। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए यूजफुल है जो जल्दी और आसानी से काम करने लायक फाइलें बनाना चाहते हैं। news और पढें: Facebook ने लॉन्च किया कमाल का AI फीचर, यूजर्स को मिलेगा ये बड़ा फायदा

दूसरा फीचर है ‘Connectors’

Anthropic का Model Context Protocol (MCP) एक तरीका है। इसके जरिए Claude सीधे Google Drive, Notion, Slack जैसे थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन से कनेक्ट हो सकता है। यूज़र डेटा खींच सकते हैं या कुछ कार्य सीधे इन एप्स में करवा सकते हैं। इससे फ्री यूज़र्स भी Claude की एजेंटिक क्षमता का अनुभव कर पाएंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को ज्यादा स्मार्ट तरीके से मैनेज कर सकेंगे। news और पढें: Anthropic ने लॉन्च किया Claude Opus 4.6 AI मॉडल, भर-भर के मिलेंगे फायदे

तीसरा और चौथा फीचर हैं ‘Skills’ और ‘Compaction’

Skills यूजर को चैटबॉट को एक विशेष भूमिका समझाने में मदद करते हैं। यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से नई Skills बना सकते हैं या मौजूदा Skills का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बार-बार निर्देश देने की जरूरत नहीं रहती। वहीं Compaction फीचर लंबे चैट से जल्दी समरी तैयार करता है, ताकि यूजर जब वापस आएं तो पिछले कन्वर्सेशन का पूरा संदर्भ तुरंत समझ सकें और बातचीत या प्रोजेक्ट आसानी से जारी रख सकें। इस तरह Anthropic ने फ्री यूजर्स के अनुभव को काफी बेहतर बना दिया है।