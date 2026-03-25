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अब बिना इंसान की इजाजत AI लेगा फैसले! Anthropic के Claude Code में आया ये खास फीचर

Anthropic ने अपने AI Tool Claude Code में नया Auto Mode लॉन्च किया है, जिससे AI अब बिना बार-बार अनुमति लिए खुद काम कर सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 25, 2026, 11:20 AM (IST)

Anthropic Claude

photo icon Anthropic Claude

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Anthropic ने अपने Coding Tool Claude Code के लिए नया ‘Auto Mode’ पेश किया है। इस नए फीचर के जरिए Claude अब बिना हर बार यूजर से अनुमति लिए खुद ही कई काम कर सकेगा। पहले जहां यूजर्स को हर छोटे-बड़े टास्क के लिए AI को निर्देश देना पड़ता था, अब यह सिस्टम खुद निर्णय लेकर काम पूरा कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यह फीचर काम को तेज और आसान बनाने के लिए लाया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो ‘Vibe Coding’ यानी AI के साथ कोड लिखने का अनुभव बेहतर बनाना चाहते हैं। news और पढें: Anthropic के Claude Code में आया नया Code Review फीचर, अब AI खुद ढूंढेगा कोड की गलतियां

पुराने ‘Dangerously-Skip-Permissions’ मोड से यह कितना सुरक्षित है?

हालांकि इससे पहले Claude Code में ‘Dangerously-Skip-Permissions’ नाम का एक ऑप्शन भी था, लेकिन उसमें जोखिम काफी ज्यादा था। उस मोड में AI बिना किसी जांच के काम करता था, जिससे गलती से फाइल डिलीट होने या डेटा लीक होने का खतरा रहता था। इसी समस्या को हल करने के लिए Auto Mode को ज्यादा सुरक्षित तरीके से डिजाइन किया गया है। अब AI हर काम शुरू करने से पहले एक खास सिस्टम के जरिए यह जांचता है कि वह टास्क सुरक्षित है या नहीं। अगर कोई काम जोखिम भरा लगता है, तो AI उसे रोक देता है या फिर यूजर से अनुमति मांगता है। news और पढें: OpenAI ने macOS के लिए Codex App किया लॉन्च, अब AI एजेंट करेंगे कोडिंग में मदद

Auto Mode कैसे काम करता है और यह कौन-कौन से काम खुद करता है?

Auto Mode की सबसे खास बात इसका AI-पावर्ड क्लासिफायर है, जो हर कमांड को रिस्क के आधार पर जांचता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कमांड बड़ी संख्या में फाइल डिलीट करने, संवेदनशील डेटा एक्सेस करने या किसी खतरनाक कोड को चलाने से जुड़ा है तो Claude उसे ब्लॉक कर देगा, वहीं जो काम सुरक्षित माने जाते हैं, उन्हें AI अपने आप पूरा कर लेता है। इस तरह यूजर को बार-बार हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता, लेकिन कंट्रोल भी बना रहता है। यह फीचर खासतौर पर उन डेवलपर्स के लिए फायदेमंद है जो लंबे और मुश्किल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं।

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कब और कैसे यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा यह नया फीचर?

यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब GitHub और OpenAI जैसी कंपनियां भी ऑटोमेटेड कोडिंग टूल्स पर तेजी से काम कर रही हैं, फिलहाल Auto Mode को रिसर्च प्रीव्यू के तौर पर जारी किया गया है और यह Claude Team यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इसे डेस्कटॉप ऐप, कमांड लाइन और Visual Studio Code जैसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह सिस्टम पूरी तरह Risk Free नहीं है, इसलिए यूजर्स को इसे Sandbox में इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। Anthropic का लक्ष्य Claude को सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ‘Digital Colleague’ बनाना है, जो यूजर की गैर-मौजूदगी में भी काम संभाल सके।