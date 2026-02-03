OpenAI ने macOS के लिए Codex App किया लॉन्च, अब AI एजेंट करेंगे कोडिंग में मदद

OpenAI ने macOS के लिए Codex App लॉन्च किया है, जो डेवलपर्स के लिए AI-Based कोडिंग एजेंट्स को मैनेज करने और प्रोजेक्ट थ्रेड्स को व्यवस्थित करने का नया तरीका पेश करता है। इस नए ऐप में डेवलपर्स को एक मैक-नेटिव इंटरफेस मिलता है, जहां एक से अधिक AI एजेंट्स एक साथ काम कर सकते हैं। अब प्रोग्रामर अलग-अलग ब्राउजर टैब, टेक्स्ट एडिटर या टर्मिनल के बीच स्विच किए बिना कई कोडिंग टास्क्स पर समानांतर काम कर सकते हैं। OpenAI का कहना है कि इससे डेवलपमेंट की प्रक्रिया तेज होगी और टीम के बीच मैन्युअल कोऑर्डिनेशन की जरूरत कम होगी।

Codex App का फायदा

Codex App एक एजेंट-ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर AI एजेंट अलग-अलग थ्रेड में काम करता है। इसका मतलब है कि डेवलपर्स नए मॉड्यूल बनाने, बग फिक्स करने या कोड रिव्यू के लिए अलग-अलग थ्रेड्स खोल सकते हैं और एजेंट्स के आउटपुट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इससे एक ही रेपो में अलग-अलग टास्क्स पर काम करते समय कोड में कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा थ्रेड्स के भीतर डिफ रिव्यू और इटरेशन की सुविधा भी दी गई है, जिससे डेवलपर्स सीधे बदलावों की समीक्षा, कमेंट और सुधार कर सकते हैं।

Codex App की सबसे खास बात

Codex App की सबसे खास बात इसके Skills फीचर में है। Skills ऐसे रीयूजेबल वर्कफ्लो हैं, जो इंस्ट्रक्शन्स, स्क्रिप्ट्स और रिसोर्सेज को मिलाकर बनाए जाते हैं। इससे टीम्स आम टास्क्स को सेट कर सकती हैं और एजेंट्स उन्हें लगातार दोहरा सकते हैं। Codex खुद एक क्लाउड-बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एजेंट है, जिसे अप्रैल 2025 में पेश किया गया था। यह LLMs पर आधारित है और Python, JavaScript, Go जैसे कई प्रोग्रामिंग भाषाओं में कोड जनरेट करने, बग फिक्स करने, टेस्ट बनाने और पुल रिक्वेस्ट प्रपोज करने में मदद करता है। GitHub Copilot और Codex CLI जैसे टूल्स इसी मॉडल की मदद से काम करते हैं।

Codex App कौन-कौन से प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है

OpenAI ने बताया कि Codex App फिलहाल macOS पर उपलब्ध है और इसमें Apple Silicon का सपोर्ट भी है। इसे सीधे डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है। यूजर्स अपने ChatGPT अकाउंट या OpenAI API Key से लॉगिन कर प्रोजेक्ट थ्रेड्स और एजेंट वर्कफ्लो एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी ने यह भी कहा कि आने वाले महीनों में Codex App Windows और Linux प्लेटफॉर्म पर भी लॉन्च किया जाएगा। इससे डेवलपर्स और टीम्स को अपने AI एजेंट्स के साथ कोडिंग का अनुभव और भी आसान और तेज मिलेगा।