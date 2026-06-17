शानदार फीचर्स के साथ Android 17 हुआ लॉन्च, इन यूजर्स को मिलेगा सबसे पहले Update

Android 17 Launched: दिग्गज टेक कंपनी गूगल (Google) ने पिछले कई महीनों से खबरों में बने ऑपरेटिंग सिस्टम Android 17 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। नए OS को यूजर्स को बेहतर प्रोडक्टिविटी, तेज परफॉर्मेंस, शानदार एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस और मजबूत प्राइवेसी देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्क्रीन रीएक्शन (Screen Reaction), फोल्डेबल गेमिंग मोड (Foldable Gaming Mode) और एंटी थेफ्ट (Anti-Theft) जैसे एडवांस फीचर्स शामिल किए गए हैं, जिनके इस्तेमाल से न सिर्फ यूजर्स का अनुभव बेहतर होगा बल्कि उनका निजी डेटा भी सुरक्षित रहेगा। और पढें: Google ने Pixel यूजर्स को दिया खास गिफ्ट, डिस्को स्टाइयल में दिखेंगे सभी आइकन

Bubbles

Android 17 में मल्टीटास्किंग को आसान बनाने के लिए अपग्रेडेड बबल फीचर दिया गया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स किसी भी ऐप के आइकन को देर तक दबाकर उसे एक छोटे फ्लोटिंग विंडो में बदल सकते हैं, जो दूसरी ऐप्स के ऊपर दिखाई देगी। इससे आप किसी ऐप को बंद किए बिना दूसरे ऐप का उपयोग कर सकते हैं। और पढें: Google I/O 2026: सबसे बड़ा इवेंट आज, जानिए कब और कहां देखें Live

अब टैबलेट और फोल्डेबल फोन की बात करें, तो इन दोनों डिवाइस की स्क्रीन के नीचे एक नया बबल बार (Bubble Bar) दिया गया है। इसके जरिए आप एक टैप करके अलग-अलग ऐप में स्विच करने के साथ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और पढें: Android 17 आते ही स्कैमर्स की छुट्टी! Google ने पेश किए खतरनाक सिक्योरिटी फीचर्स

Screen Reactions

लेटेस्ट ओएस में स्क्रीन रिएक्शन फीचर को जगह दी गई है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने फोन के सेल्फी कैमरा का इस्तेमाल करके स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस टूल के माध्यम से रीएक्शन वीडियो आसानी से रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके लिए ग्रीन स्क्रीन या फिर अलग से एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Foldable Gaming Mode

बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इस बार एंड्रॉइड 17 में फोल्डेबल गेमिंग मोड दिया गया है। इस फीचर के एक्टिव होने पर स्क्रीन दो भाग में बंट जाती है। ऊपर वाले हिस्से में गेम और नीचे वाले हिस्से में गेमिंग पैड देखने को मिलता है। इसकी मदद से आसानी से गेम खेला जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इस पैड को अपने हिसाब से कस्टामाइज भी किया जा सकता है।

Visual and Privacy

फोन के इंटरफेस को शानदार लुक देने के लिए एंड्रॉइड 17 में स्क्रीन सेटिंग दी गई है, जिससे ऐप के नाम और उनके आइकन को छिपाया जा सकता है। इसमें वर्चुअल असिस्टेंट के लिए अलग से वॉल्यूम कंट्रोल दिया गया है। डार्क थीम को भी बेहतर बनाया गया है। इतना ही नहीं Parental Controls की सुविधा भी दी गई है।

यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर मार्क एस लॉस्ट फीचर को एड किया गया है, जो यूजर्स को डिवाइस के गुम या फिर चोरी होने पर लॉक करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही स्कैम प्रोटेक्शन, Thief deterrent और Targeted privacy जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

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इन यूजर्स को मिलेगा सबसे पहले Update

आपको बता दें कि लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट सबसे पहले Pixel यूजर्स को मिलेगा। इसके बाद अन्य Android यूजर्स को अपडेट दिया जाएगा।