Google Pixel 10 हो गया सस्ता, सिर्फ यहां मिल रहा इतना बड़ा धमाकेदार डिस्काउंट

अगर आप नया प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Google Pixel 10 पर चल रहा यह बड़ा डिस्काउंट आपके लिए शानदार मौका हो सकता है। अब यह फोन कम कीमत में मिल रहा है, जिससे आप कम बजट में एक दमदार और फीचर-पैक स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। और पढें: Google ने भारत में लॉन्च किया Pixel Upgrade Program, अब Pixel फोन खरीदना हुआ आसान

कहां मिल रहा है ये ऑफर?

Google Pixel 10 पर बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत काफी कम हो गई है। Vijay Sales इस फोन पर कुल ₹10000 तक की छूट दे रहा है, पहले इसकी कीमत ₹79,999 थी, लेकिन अब ऑफर्स के बाद इसे सिर्फ ₹69,999 में खरीदा जा सकता है।

Vijay Sales क्या है पूरा ऑफर?

ऑफर की बात करें तो Vijay Sales इस फोन पर सीधे ₹5000 की इंस्टेंट छूट दे रहा है, जिससे इसकी कीमत घटकर ₹74,999 हो जाती है। इसके अलावा अगर ग्राहक HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त ₹5000 की छूट भी मिलती है, यानी दोनों ऑफर्स को मिलाकर कुल ₹10000 का फायदा उठाया जा सकता है और फोन की फाइनल कीमत ₹69,999 हो जाती है।

क्या EMI ऑप्शन भी मिल रहा है?

इतना ही नहीं, अगर कोई ग्राहक एक बार में पूरी रकम नहीं देना चाहता, तो उसके लिए EMI का ऑप्शन भी उपलब्ध है। इससे फोन को आसान किस्तों में खरीदा जा सकता है, जिससे बजट पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।

FAQ

Google Pixel 10 पर कुल कितना डिस्काउंट मिल रहा है?

Google Pixel 10 पर कुल ₹10,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें ₹5000 की इंस्टेंट छूट और ₹5000 का बैंक ऑफर शामिल है।

यह ऑफर कहां उपलब्ध है?

यह शानदार ऑफर Vijay Sales पर मिल रहा है, जहां फोन कम कीमत में खरीदा जा सकता है।

डिस्काउंट के बाद Google Pixel 10 की कीमत क्या है?

पहले इसकी कीमत ₹79,999 थी, लेकिन सभी ऑफर्स के बाद अब इसे ₹69,999 में खरीदा जा सकता है।

बैंक ऑफर का फायदा क्या मिलेगा?

अगर आप HDFC Bank के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो आपको ₹5000 का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है।

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क्या इस फोन पर EMI का ऑप्शन भी है?

जी हां, ग्राहक इस फोन को EMI पर भी खरीद सकते हैं।