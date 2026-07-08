Google Pixel 11 सीरीज से इस दिन उठेगा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Google ने अपने सबसे बड़े इवेंट Made By Google का ऐलान कर दिया है। इस इवेंट में अपकमिंग गूगल पिक्सल 11 (Google Pixel 11 Series) सीरीज को पेश किया जाएगा। इसके साथ पिक्सल वॉच 5 (Pixel Watch 5) और पिक्सल बड्स प्रो 3 (Pixel Buds Pro 3) से भी पर्दा उठाया जा सकता है। हालांकि, अभी तक डिवाइस के लाइनअप, उसमें आने वाले फोन, फीचर्स या फिर कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है। और पढें: कोर्ट रिकॉर्डिंग मामले पर Google ने दिल्ली हाईकोर्ट से क्या कहा? जानें पूरा मामला

कब होगी सीरीज लॉन्च ?

Made By Google इवेंट 12 अगस्त 2026 यानी बुधवार को अमेरिका के न्यू योर्क (New York) शहर में आयोजित होने वाला है। इसमें पिक्सल 11 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा। और पढें: Google Account की 4 काम की सीक्रेट सेटिंग, डेटा सुरक्षित रखने के साथ प्राइवेसी होगी मजबूत

इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर शाम 6 बजे (भारतीय समयानुसार रात 3:30 बजे) से देखा जा सकेगा। और पढें: Google के Gmail और Keep में आने वाला है बड़ा AI फीचर, अब टाइप नहीं बोलकर कर सकेंगे काम

मिल सकते हैं ये फीचर्स

अब तक आई मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो गूगल पिक्सल 11 सीरीज के तहत गूगल पिक्सल 11 (Pixel 11), पिक्सल 11 प्रो (Pixel 11 Pro), पिक्सल 11 प्रो एक्सएल (Pixel 11 Pro XL) और पिक्सल फोल्ड (Pixel 11 Fold) को पेश किया जा सकता है। इनमें पिक्सल 11, प्रो और एक्सएल को ग्रे, पिंक, ब्लैक और ग्रीन कलर में उपलब्ध कराया जा सकता है, जबकि फोल्ड केवल ब्लैक व ग्रीन कलर में मिलेगा।

फीचर्स पर नजर डालें, तो पिक्सल 11 और 11 प्रो में 6.3 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। पिक्सल 11 प्रो एक्सएल 6.8 इंच की स्क्रीन मिल सकती है। इन सभी में पावर और परफॉर्मेंस के लिए Tensor G6 चिपसेट दी जा सकती है।

रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अपकमिंग स्मार्टफोन्स में लो-लाइट वीडियो मोड मिलने की संभावना है। इस खास फीचर की मदद से यूजर्स कम लाइट में भी बेहतर वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके अलावा, 100 एक्स जूम और वीडियो रीलाइट फंक्शन भी मिलेगा, जिससे लाइट को अपने हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकेगा।

बैटरी और कनेक्टिविटी

कंपनी ने लाइनअप में आने वाले फोन्स की बैटरी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन लीक्स में दावा किया जा रहा है कि पिक्सल 11, पिक्सल 11 प्रो और पिक्सल 11 प्रो एक्सएल क्रमश: 4840mAh, 4707mAh व 5000mAh बैटरी के साथ लाया जा सकता है। इन सभी को फास्ट चार्जिंग का साथ मिलेगा। इनमें ई-सिम, फिजिकल सिम, ब्लूटूथ, जीपीएस, वाई-फाई, एनएफसी और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया जाएगा। साथ ही, फिंगप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा भी मिलेगी।

कितनी हो सकती है कीमत ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिक्सल 11 सीरीज की शुरुआती कीमत 70 से 80 हजार रुपये के आसपास रखी जा सकती है। इसके आने से सैमसंग और एप्पल को जोरदार टक्कर मिलेगी।

FAQs

1. गूगल का इवेंट कब आयोजित होगा ?

Ans. मेड बाय गूगल को 12 अगस्त को होने वाला है।

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2. क्या गूगल पिक्सल 11 सीरीज इस साल लॉन्च होने वाली है ?

Ans. हां, Google Pixel 11 सीरीज इस साल लॉन्च हो सकती है।