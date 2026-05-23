Google ने Pixel यूजर्स को दिया गिफ्ट, डिस्को स्टाइयल में दिखेंगे सभी आइकन

पॉपुलर म्जूयिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म Spotify ने हाल ही में 20 साल पूरे होने की खुशी में अपने आइकन को डिस्को-बॉल में बदला था, जिसकी खूब चर्चा हुई। अब इस ट्रैंड को फॉलो करते हुए दिग्गज टेक जाइंट Google ने भी अपने Pixel सीरीज के सभी फोन में ऐप आइकन का रंग-रूप बदला है, जिससे इन्हें डिस्को लुक मिला है। और पढें: Google I/O 2026: पूरी तरह से बदल गया Google Search, अब AI की तरह करेगा काम

बदल गया Icon का लुक

गूगल के अनुसार, Google Pixel सीरीज के स्मार्टफोन्स की सेटिंग में कस्टामाइजेशन फीचर का सपोर्ट दिया गया है, जिससे सभी ऐप के आइकन को ग्लिटर (Glitter) से लैस डिस्को स्टाइल दिया जा सकता है। इससे सभी आइकन जगमगाते हुए दिखाई देंगे और यूजर्स को डिवाइस में नए फोन जैसे फीलिंग मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अलग से थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पढें: Google I/O 2026: अब Gmail Inbox खुद देंगे आपके सवालों के जवाब, आया नया AI फीचर

पिक्सल फोन्स में मिलने वाले कस्टामाइज फीचर की जानकारी एंड्रॉइड इकोसिस्टम (Android Ecosystem) के प्रेसिडेंट Sameer Samat ने X पर एक पोस्ट कर साझा की है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि आपकी इच्छा ही हमारा आदेश है। आज से Pixel पर डिस्को आइकन मिलने लगेंगे। इससे पहले यूजर्स के लिए अपडेट के जरिए Scribbles, Treasure और Easel जैसे आइकन थीम को जोड़ा गया था, जिससे आइकन को यूनीक लुक मिला।

क्रोम और जीमेल का भी बदला लुक

गूगल की ओर से डिस्को थीम का सपोर्ट गूगल क्रोम (Google Chrome), जीमेल (Gmail), गूगल मैप्स (Google Maps) और यूट्यूब (Youtube) को भी दिया गया है। इससे आइकन में डिस्को बॉल टेक्चर में देखने को मिलेंगे।

Add Techlusive as a Preferred Source

डिस्को थीम आइकन को अभी पिक्सल सीरीज के स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया जा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन आइकन को अन्य एड्रॉइड यूजर्स के लिए भी रोलआउट किया जा सकता है।