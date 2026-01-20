Amazon Echo Show 11 और Echo Show 8 से उठा पर्दा, जानें कीमत और फीचर्स

Amazon ने अपने शानदार स्मार्ट डिस्प्ले Amazon Echo Show 11 और Amazon Echo Show 8 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों डिस्प्ले के बेजल पतले हैं। इनमें बड़ी टच स्क्रीन मिलती है। इनकी साउंड शानदार है। इनके जरिए वीडियो कॉल भी की जा सकती है। साथ ही, घर में लगे स्मार्ट डिवाइस को भी कंट्रोल किया जा सकता है। आइए जानते हैं नए स्मार्ट डिस्प्ले के फीचर और कीमत की डिटेल… और पढें: Amazon Deals on Smartwatches under 3000: ब्लूटूथ कॉलिंग वाली बेस्ट स्मार्टवॉच, कीमत 3000 से कम

Amazon Echo Show 11 and Echo Show 8 Specification

Amazon Echo Show 11 को 10.95 इंच के एचडी डिस्प्ले के साथ लाया गया है। Echo Show 8 में 8.7 इंच की स्क्रीन मिलती है। इन दोनों में टच सपोर्ट दिया गया है। इन दोनों का वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है। दोनों में 13MP का ऑटो-फ्रेमिंग कैमरा मिलता है।

ऑडियो की बात करें, तो इको शो 11 और शो 8 में 2.8 का एक वूफर और 2 फुल रेंज वाले ड्राइवर दिए गए हैं। इनमें Spatial Audio के साथ-साथ AZ3 Pro प्रोसेसर और AI Accelerator मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए दोनों डिवाइस में वाईफाई 6ई और ब्लूटूथ दिया गया है।

कमांड सेंटर और सेंसर

अमेजन के नए प्रोडक्ट्स में Zigbee, Matter, Thread Border राउटर के साथ-साथ Ambient टेम्परेचर और प्रेसेंस डिटेक्शन का सपोर्ट दिया गया है। इन स्मार्ट डिस्प्ले में Alexa मिलती है। वहीं, ये डिवाइस फायर व एंड्रॉइड ओएस पर काम करते हैं।

प्राइवेसी फीचर्स

अमेजन के लेटेस्ट स्मार्ट डिस्प्ले हिंदी और अंग्रेजी भाषा सपोर्ट करते हैं। इनमें वेक वर्ड, माइक्रोफोन, कैमरा और वॉइस रिकॉर्डिंग जैसे प्राइवेसी फीचर्स मिलते हैं। इन दोनों को 30 वॉट पावर एडेप्टर को चार्ज किया जा सकता है। इन पर 1 साल की वारंटी मिल रही है।

कितनी है स्मार्ट डिस्प्ले की कीमत ?

अमेजन इको शो 11 और इको शो 8 की कीमत क्रमश: 26,999 रुपये व 23,999 रुपये रखी गई है। इन दोनों स्मार्ट डिस्प्ले को अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट के साथ-साथ रिटेल स्टोर क्रोमा व रिलायंस डिजिटल से खरीदा जा सकता है।