India AI Impact Summit 2026: Qualcomm ने ह्यूमनोइड रोबोट्स के लिए खास पेश की Dragonwing IQ-10 Chip

Qualcomm ने इस सप्ताह दिल्ली में आयोजित India AI Impact Summit 2026 में अपने रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को पेश किया। इस दौरान कंपनी ने AI-Powered ह्यूमनोइड रोबोट और पूरी रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। यह प्लेटफॉर्म पहली बार भारत में प्रदर्शित किया गया, जिसे पहले इस साल के Consumer Electronics Show में पेश किया गया था। Qualcomm ने बताया कि यह पूरी टेक्नोलॉजी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कम्पलीट सॉल्यूशन है। इसका उद्देश्य 'Physical AI' सिस्टम्स को तेजी से लागू करना है, जैसे घरेलू रोबोट, फैक्ट्री में काम करने वाले ऑटोमेटेड मोबाइल रोबोट (AMRs) और फुल-साइज ह्यूमनोइड रोबोट।

Qualcomm का नया Dragonwing IQ-10 प्रोसेसर

ये कंपनी की पहली चिप है जो खासतौर पर रोबोट्स के लिए बनाई गई है। कंपनी के अनुसार, यह चिप बड़े ह्यूमनोइड रोबोट और एडवांस AMRs को कम एनर्जी में मुश्किल काम करने में मदद करती है। यह प्रोसेसर Qualcomm की पूरी रोबोटिक्स सिस्टम का आधार है और डेवलपर्स को अलग-अलग रोबोट डिजाइन और कामों में इसे आसानी से इस्तेमाल करने की सुविधा देती है।

Qualcomm के रोबोट्स लगातार सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं

लाइव डेमो में Qualcomm ने अपना जनरल-पर्पज रोबोटिक्स सिस्टम दिखाया। इस सिस्टम में एज कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग टूल्स और सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क शामिल हैं। कंपनी ने इसे 'AI Data Flywheel' भी कहा। इसका मतलब है कि रोबोट्स लगातार सीख सकते हैं और बेहतर होते रहते हैं। रोबोट्स की देखने (Vision), सुनने (Audio) और मूवमेंट (Motion) की क्षमता उन्हें नए वातावरण में आसानी से काम करने में मदद करती है। मॉड्यूलर डिजाइन की वजह से ये रोबोट्स इंडस्ट्री में आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड भी बनाए रखते हैं।

Qualcomm का इन कामों पर है फोकस

Qualcomm ने बताया कि फिलहाल वह लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल इंडस्ट्री में 10 मुख्य कामों पर ध्यान दे रही है। इनमें आइटम उठाना (Item Picking), केस स्टैक करना, लाइन में सामान लगाना (Line Sequencing) और इन्वेंटरी स्कैनिंग शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि इन महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करने से रोबोट्स का इस्तेमाल जल्दी बढ़ेगा खासकर उन इंडस्ट्री में जहां ऑटोमेशन की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। Qualcomm ने यह भी कहा कि उनकी रोबोटिक्स रणनीति ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) के आधार पर बनाई गई मल्टी-क्रिटिकलिटी AI सिस्टम्स पर टिकी है। पार्टनर सपोर्ट और डेवलपर टूल्स की मदद से उनका ह्यूमनोइड रोबोट अब अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने के लिए तैयार है।