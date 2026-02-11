Valentine’s Day Gift Ideas: क्या आप आज के समय में भी वैलेंटाइन के मौके पर अपने पार्टनर को चॉकलेट व फूल देकर उन्हें इम्प्रेस करते हैं। अगर हां, तो अब आपको अपग्रेड हो जाने की जरूरत है। डिजिटल दौर में हर कोई टेक सेवी हो चुका है। वहीं, गैजेट्स हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत बन चुके हैं। ऐसे में आप इस वैलेंटाइन अपने पार्टनर को जरूरत से भरा गैजेट गिफ्ट कर सकते हैं। सिर्फ लड़िकयों को ही नहीं बल्कि ये टेक गैजेट्स लड़कों को भी काफी पसंद आने वाले हैं। यहां देखें बजट के अंदर वैलेंटाइन के मौके पर पार्टनर को गिफ्ट देने के बेस्ट ऑप्शन। और पढें: Valentine Day के मौके पर Realme ने दिया सरप्राइज, Narzo 90x 5G को लॉन्च किया इस खास कलर के साथ

Best Valentines Day Gift Ideas under budget

Boat Lunar Discovery और पढें: I Love You कहने वाला मैसेज भी हो सकता है धोखा, Valentines Day पर चल रहे ये 3 खतरनाक स्कैम

Boat Lunar Discovery को Amazon से 1299 रुपये में खरीदा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इस वॉच में आपको 1.39 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है। साथ ही इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्च मौजूद है। पानी से बचाव के लिए फोन में IP67 रेटिंग दी गई है। कंपनी ने इनमें Emergency SOS व QR Tray जैसे फीचर्स भी दिए हैं। और पढें: Amazon Offers: 256GB स्टोरेज वाले फोन पर गजब डील, 800 से कम महीना देकर बनाएं अपना

GOBOULT Z40 V2.0

GOBOULT Z40 V2.0 को अमेजन से 949 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस बड्स में 13mm ड्राइवर्स दिए गए हैं। शानदार कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें Quad Mic ENC सपोर्ट मिलता है। सिंगल चार्ज पर यह बड्स 70 घंटे तक का प्लेटाइम प्रोवाइड करतेहैं।

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank

Portronics Luxcell B 10K 10000 mAh 22.5W Fast Charging Power Bank को अमेजन से 679 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 10000mAh बैटरी के साथ आने वाला है पावर बैंक है, जिसमें आपको 22.5W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। कंपनी इस पावर बैंक में आपको ग्रीन व ब्लू के दो ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। यदि आपका पार्टनर बार-बार यह बहाना बनाता है कि फोन चार्ज नहीं था, तो आप यह बजट पावर बैंक अपने पार्टनर को गिफ्ट कर सकते हैं।