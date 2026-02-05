Xiaomi के गेमिंग ब्रांड Black Shark ने अपनी नई गेमिंग टैबलेट को ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया है। यह टैबलेट Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा और इसमें 7300mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। टैबलेट की स्क्रीन 8.8-inch की है, जो 2.5K रेजोल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ गेमिंग के लिए शानदार एक्सपीरियंस देती है। टैबलेट में दो कलर्स विकल्प उपलब्ध होंगे, ब्लैक और सिल्वर। ग्लोबल वेबसाइट पर लिस्टिंग के साथ ही उम्मीद है कि इसका आधिकारिक लॉन्च जल्दी हो सकता है।

डिस्प्ले और AnTuTu स्कोर

Black Shark Gaming Tablet का डिस्प्ले 2560×1600 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ आता है और इसमें 343 PPI पिक्सल डेंसिटी, DCI-P3 कलर गैमट सपोर्ट और फैक्ट्री कैलिब्रेशन के साथ ΔE < 1 की एक्यूरेसी दी गई है। गेमिंग के लिए यह टैबलेट Snapdragon 8s Gen 3 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस है, जिसकी क्लॉक स्पीड 3.0GHz तक है। प्रोसेसर में 40 TOPS का NPU भी शामिल है और Black Shark का दावा है कि इसका AnTuTu स्कोर 1.9 मिलियन से ज्यादा है। टैबलेट में 12GB LPDDR5X RAM और 256GB UFS 4.0 स्टोरेज दी गई है, जिसे TF कार्ड से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।

कैमरा और ऑडियो फीचर्स

कैमरा और ऑडियो फीचर्स की बात करें तो इसमें 13MP का रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा है। टैबलेट 4K वीडियो सपोर्ट के लिए DisplayPort आउटपुट भी देता है। ऑडियो के लिए इसमें K9 स्मार्ट एम्पलीफायर के साथ सिमेट्रिकल ड्यूल स्पीकर दिए गए हैं। टैबलेट की कूलिंग सिस्टम काफी एडवांस है, जिसमें 25,176 sq mm का वैपर चैम्बर, ग्रेफीन और मेटल लेयर का इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही ऑप्शनल मैग्नेटिक कूलर का भी सपोर्ट है, जो लंबी गेमिंग सेशन के दौरान डिवाइस को ठंडा रखेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

Trending Now

बैटरी और कनेक्टिविटी

बैटरी और कनेक्टिविटी के मामले में टैबलेट में 7300mAh की बैटरी दी गई है, जो गेमिंग में 5.6 घंटे, ब्राउजिंग में 10.3 घंटे, वीडियो प्लेबैक में 7 घंटे और म्यूजिक प्लेबैक में 76 घंटे तक चल सकती है। कनेक्टिविटी के लिए Dual Band Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 का सपोर्ट है। टैबलेट का बॉडी एयरोस्पेस-ग्रेड एल्यूमीनियम अलॉय से बना है और यह केवल 7.7mm पतला और 332 ग्राम वजन का है। Black Shark Gaming Tablet गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों के लिए एक पावरफुल और पोर्टेबल ऑप्शन साबित हो सकता है।