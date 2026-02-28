8.8-inch डिस्प्ले, 50MP और 6400mAh बैटरी के साथ ग्लोबली लॉन्च हुआ Huawei MatePad Mini टैबलेट, कीमत बस इतनी

Huawei ने अपने नए टैबलेट Huawei MatePad Mini को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। यह टैबलेट 8.8-inch के फ्लेक्सिबल OLED FullView डिस्प्ले के साथ आता है, जिसकी रेज़ॉल्यूशन 2.5K (1600×2560 पिक्सल) है और रिफ्रेश रेट 120Hz तक सपोर्ट करता है। डिस्प्ले में 343 ppi पिक्सल डेंसिटी और 92% स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो है। Huawei MatePad Mini HarmonyOS 4.3.0 पर चलता है और इसमें 6400mAh की बड़ी बैटरी लगी है, जो 66W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और पढें: Xiaomi का Black Shark Gaming Tablet ग्लोबल वेबसाइट पर हुआ लिस्ट, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स

कैमरा और ऑडियो फीचर्स

कैमरे की बात करें तो Huawei MatePad Mini में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें 50MP का मुख्य सेंसर f/1.8 अपर्चर के साथ और 8MP का वाइड-एंगल लेंस f/2.2 अपर्चर के साथ शामिल है। कैमरा 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइजेशन (EIS) को सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए टैबलेट में 32MP का फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा, टैबलेट में डुअल स्पीकर और डुअल माइक्रोफोन हैं।

RAM, स्टोरेज और कनेक्टिविटी

Huawei MatePad Mini में 8GB और 12GB RAM के विकल्प हैं, जबकि स्टोरेज 256GB है। टैबलेट में कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB Type-C Port, OTG, GPS और ग्लोबल नेविगेशन सपोर्ट जैसे GLONASS, BeiDou, Galileo और QZSS शामिल हैं। सुरक्षा और यूज में आसानी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और जायरोस्कोप सेंसर भी दिया गया है। टैबलेट Huawei M-Pencil Pro को सपोर्ट करता है, जिसे अलग से खरीदना होगा। इसका वजन सिर्फ 255 ग्राम और मोटाई 5.1mm है, जिससे यह हल्का और पोर्टेबल भी है।

Add Techlusive as a Preferred Source

कीमत और कलर्स

Huawei ने MatePad Mini को ग्राफाइट ब्लैक और स्प्रूस ग्रीन कलर ऑप्शन्स में पेश किया है। चीन में इसकी शुरुआती कीमत CNY 3299 (लगभग ₹43,000) रखी गई है, जो 12GB RAM और 256GB स्टोरेज वाले बेस मॉडल के लिए है। इस टैबलेट का मुकाबला Apple के iPad Mini से माना जा रहा है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत और उपलब्धता अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ग्लोबल वेबसाइट पर इसे लिस्ट किया जा चुका है।