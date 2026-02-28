Xiaomi 17 Ultra का आज होगा ग्लोबल लॉन्च, मिल सकते हैं ये सब फीचर्स

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Feb 28, 2026, 10:32 AM (IST)
Xiaomi आज अपने स्मार्टफोन Xiaomi 17 Ultra को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने अपने स्पेनिश ‘X’ अकाउंट पर जानकारी दी कि यह फोन ग्लोबल लॉन्च पर नए नाम के साथ पेश होगा। चीन में पहले से लॉन्च Xiaomi 17 Ultra Leica Edition को अब ग्लोबल मार्केट में Leica Leitzphone powered by Xiaomi के नाम से लॉन्च किया जाएगा। यह इवेंट बार्सिलोना में आयोजित होगा और साथ ही Xiaomi 17 सीरीज के बाकी स्मार्टफोन और Xiaomi Pad 8 टैबलेट भी पेश किए जाएंगे। हालांकि भारत में लॉन्च के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लाइव स्ट्रीम आज शाम 6:30 बजे IST (स्थानीय समय 2 बजे) होगा, जिससे दुनिया भर के लोग इस लॉन्च को देख सकेंगे। और पढें: Vivo X300 Ultra की MWC 2026 में एंट्री पक्की, जानिए क्या हो सकते हैं इसके फीचर्स
ग्लोबल वेरिएंट में चीन वर्जन के हार्डवेयर फीचर्स होंगे, लेकिन कुछ डिजाइन बदलाव की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार, दो-टोन रियर फिनिश की जगह एक समान डार्क ग्रे पैनल इस्तेमाल किया जाएगा और गोलाकार कैमरा मॉड्यूल पर Leica का ब्रांडिंग थोड़ा रोटेट किया जा सकता है। कैमरा मॉड्यूल के चारों ओर मौजूद मैकेनिकल जूम रिंग होगी, जो यूजर्स को मैन्युअल रूप से जूम, एक्सपोजर और व्हाइट बैलेंस एडजस्ट करने देती है। यह बदलाव फोन को ग्लोबल मार्केट में थोड़ा अलग और प्रीमियम लुक देगा। और पढें: Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra: मिलेंगे ये 5 धांसू अपग्रेड, खरीदने से पहले जरूर देखें
अगर ग्लोबल वर्जन चीन वर्जन के जैसा ही रहता है, तो फोन में 6.9-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलेगी। इस फोन Qualcomm का नया Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा। Leica ट्यून कैमरा सेटअप में 50MP का मुख्य सेंसर, 50MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 200MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा शामिल होगा, जिसमें ऑप्टिकल जूम का सपोर्ट होगा। बैटरी की बात करें तो इसमें 6800mAh की बड़ी बैटरी होगी और यह 90W वायर्ड और 50W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेगी। और पढें: Xiaomi Pad 8 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Amazon पर सेल होगी लाइव
चीन में Xiaomi 17 Ultra Leica Edition के 16GB + 512GB वेरिएंट की कीमत CNY 7999 (लगभग ₹1,06,000) थी। अगर ग्लोबल मार्केट में समान कीमत रखी जाती है, तो यह फोन प्रीमियम सेगमेंट में पेश होगा।
