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Vivo Pad 6 Pro हुआ लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

Vivo ने अपना नया टैबलेट Vivo Pad 6 Pro लॉन्च कर दिया है, जो बड़े 4K डिस्प्ले, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी के साथ आता है। यह टैबलेट खासतौर पर मल्टीटास्किंग, एंटरटेनमेंट और काम के लिए डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 31, 2026, 11:44 AM (IST)

Vivo Pad 6 Pro

photo icon Vivo Pad 6 Pro

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Vivo Pad 6 Pro को कंपनी ने हाल ही में चीन में लॉन्च कर दिया है और यह नया टैबलेट अपने दमदार फीचर्स की वजह से काफी चर्चा में है। इस डिवाइस को Mobile World Congress 2026 (MWC 2026) में दिखाए जाने के कुछ हफ्तों बाद आधिकारिक तौर पर पेश किया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने Vivo X300 Ultra और Vivo X300s भी लॉन्च किए, Vivo Pad 6 Pro खासतौर पर उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो बड़े स्क्रीन, तेज परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग के लिए एक प्रीमियम टैबलेट चाहते हैं। यह टैबलेट Android 16 पर चलता है, कंपनी में इसमें OriginOS 6 इंटरफेस दिया है। news और पढें: Vivo X300s के लॉन्च से पहले कैमरा फीचर्स हुए लीक, जानें क्या होगा खास

डिस्प्ले और प्रोसेसर

इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका बड़ा और शानदार डिस्प्ले है। इसमें 13.2-inch का 4K LCD स्क्रीन दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 3840×2512 पिक्सल है, साथ ही इसमें 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट और 540Hz टच सैंपलिंग रेट मिलता है। Vivo Pad 6 Pro में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है, जो 3nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। टैबलेट में 16GB तक RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज मिलती है। news और पढें: Xiaomi 17 Series की हुई सेल हुई लाइव, जानिए कीमत, फीचर्स और कहां से खरीदें?

कैमरा, बैटरी और फीचर्स

कैमरा और बैटरी की बात करें तो Vivo Pad 6 Pro में 13MP का रियर कैमरा दिया गया है, जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, वहीं फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इसमें 8-Beam पैनोरमिक स्पीकर सिस्टम दिया गया है, जिससे साउंड काफी क्लियर और लाउड मिलता है। टैबलेट में 13000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 80W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 और USB Type-C पोर्ट मिलता है। इसके अलावा इसमें कई सेंसर जैसे जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर और लाइट सेंसर भी दिए गए हैं। news और पढें: Samsung Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra की सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

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कीमत और कलर

कीमत की बात करें तो चीन में Vivo Pad 6 Pro की शुरुआती कीमत करीब 61,600 रुपये रखी गई है, जो इसके 8GB RAM और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए है। इसके अलावा 12GB और 16GB RAM वाले वेरिएंट भी उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत लगभग 91,800 रुपये तक जाती है। यह टैबलेट 3 अप्रैल से चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसे पर्पल, ब्लू और ग्रे कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ कंपनी स्टायलस और कीबोर्ड जैसे एक्सेसरीज भी अलग से ऑफर कर रही है, जो प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बनाते हैं।