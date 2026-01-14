Snapdragon 8 Elite Gen 5 और बड़ी बैटरी के साथ आ रहा Xiaomi का नया फोन, लॉन्च से पहले लीक हुए फीचर्स

Xiaomi 17 Series में आने वाला Xiaomi 17 Max पिछले कई महीनों से खबरों में बना हुआ है। यह फोन सीरीज में जुड़ने वाला पांचवा स्मार्टफोन हो सकता है। इससे जुड़ी नई लीक सामने आई है, जिससे स्पेसिफिकेशन की जानकारी मिली है। इनमें फास्ट चार्जिंग और चिपसेट से जुड़ी डिटेल शामिल है। फिलहाल, शाओमी की ओर से अभी तक अपकमिंग मोबाइल फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई सूचना नहीं दी गई है और न ही फीचर या कीमत का खुलासा किया है। और पढें: सरकार नए सख्त मोबाइल सुरक्षा नियम लाने की कर रहा है तैयारी, क्या स्मार्टफोन कंपनियों की बढ़ेगी टेंशन

ऐसे हो सकते हैं Xiaomi 17 Max के फीचर्स

गैजेट्स 360 रिपोर्ट के मुताबिक, टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने चीन की माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट वीबो पर Xiaomi 17 Max के स्पेसिफिकेशन रिवील किए हैं। टिप्सटर की मानें, तो अपकमिंग फोन में 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है। इसको 100W फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अपकमिंग फोन में क्वालकॉम का पावरफुल प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 दिया जा सकता है। पुरानी रिपोर्ट्स की मानें, तो फोन में 1 टीबी तक इंटरनल स्टोरेज और 16 जीबी रैम मिल सकती है। फोटो क्लिक करने के लिए डिवाइस में पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर मिलने की संभावना है।

Xiaomi 17 Ultra की डिटेल

दिसंबर में लॉन्च हुए Xiaomi 17 Ultra की बात करें, तो यह सीरीज का फ्लैगशिप फोन है। इस फोन की कीमत प्रीमियम रेंज में रखी गई है। यह स्मार्टफोन 6.9 इंच के 2K M10 12-bit OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस 3500 निट्स और रेजलूशन 2608 x 1200 पिक्सल है। इस पर Shield Glass 3.0 लगा है।

इस स्मार्टफोन में 50MP का 1 इंच वाला Light Fusion लेंस, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 200MP का Leica super टेलीफोटो सेंसर दिया गया है। इसके कैमरे से 8के वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए 50MP का कैमरा मिलता है।

बैटरी और स्टोरेज

इस स्मार्टफोन में 6800mAh की बैटरी दी गई है। इसको 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग मिली है। इस डिवाइस में स्टोरेज के लिए 1 टीबी तक का स्पेस दिया गया है। इसकी रैम 16 जीबी तक है।

अन्य डिटेल

शाओमी का यह मोबाइल फोन HyperOS 3.0 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसकी स्क्रीन को HDR10+ और Dolby Vision का सपोर्ट मिला है। इसमें फेस अनलॉक के साथ फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। इसके अलावा, हैंडसेट में वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसी कनेक्टिविटी दी गई है।