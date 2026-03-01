comscore
Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म, Xiaomi Pad 8 भी मारेगा एंट्री

Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट आ गए हैं। साथ में Xiaomi Pad 8 भी भारत में मारेगा एंट्री। यहां जानें डिटेल्स।

Published By: Manisha | Published: Mar 01, 2026, 09:02 AM (IST)

Xiaomi कंपनी ने Xiaomi 17 सीरीज और Xiaomi Pad 8 को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra को मार्केट में पेश किया है। हालांकि, भारतीय फैन्स को अभी इन स्मार्टफोन और टैब के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी हां, कंपनी ने ग्लोबल लॉन्च के बाद स्मार्टफोन और टैब की इंडिया लॉन्च डेट भी कंफर्म कर दी है। आइए जानते हैं भारतीय मार्केट में कब दस्तक देंगे शाओमी के ये प्रीमियम फोन और टैबलेट। news और पढें: Xiaomi 17 Ultra का आज होगा ग्लोबल लॉन्च, मिल सकते हैं ये सब फीचर्स

Xiaomi 17 Series India launch date

कंपनी ने Xiaomi India के ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Xiaomi 17 और Xiaomi 17 Ultra स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। ये फोन भारत में 11 मार्च को लॉन्च होंगे। फोन के साथ कंपनी Xiaomi Pad 8 को भी इंडियन मार्केट में पेश करने वाली है। शाओमी 17 अल्ट्रा के साथ कंपनी फोटोग्राफी किट भी लेकर आ सकती है। शाओमा 17 के साथ 12GB + 512GB स्टोरेज मॉडल और Xiaomi 17 Ultra के साथ 16GB RAM + 512GB स्टोरेज तक के ऑप्शन पेश किए जा सकते हैं। news और पढें: Xiaomi QLED TV X Pro 75 की भारत में सेल हुई शुरू, जानिए कीमत और फीचर्स

Xiaomi 17 Ultra Specs

स्पेक्स की बात करें, तो Xiaomi 17 Ultra में 6.9 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz का है। इसमें 1060 Nits ब्राइटनेस मौजूद है। इसके अलावा, फोन 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप से लैस है। इसमें 16GB RAM व 512GB स्टोरेज ऑप्शन मौजूद है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इस सेटअप में आपको 50MP का प्राइमरी कैमरा जिसके साथ 1 इंच सेंसर व OIS सपोर्ट मौजूद है। 50MP का Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड सेंसर और 200MP का टेलीफोटो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए फोन में 50MP का OV50M सेल्फी कैमरा दिया गया है। फोन की बैटरी 6000mAh की है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।