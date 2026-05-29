Smartphone Launch in June 2026: जून में तहलका मचाने आ रहे ये धाकड़ फोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स

Smartphone Launch in June 2026: जून का महीना स्मार्टफोन लॉन्च के लिहाज से काफी खास होने वाला है। इस महीने शाओमी (Xiaomi) से लेकर लावा (Lava) तक भारतीय व ग्लोबल बाजार में कई शानदार स्मार्टफोन उतारने वाली हैं, जिनसे आने से कंपनियों के बीच कॉम्पिटिशन कई गुना बढ़ जाएगा। अगर आप भी फोन में दिलचस्पी रखते हैं और जानना चाहते हैं कि जून में कौन-से डिवाइस से पर्दा उठने वाला है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको यहां अगले माह लॉन्च होने वाले चुनिंदा फोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनमें दमदार बैटरी, प्रोसेसर और कैमरा जैसे जबरदस्त फीचर्स मिलेंगे। और पढें: Lava Bold N2 5G फोन का सामने आया फर्स्ट लुक, जल्द उठेगा पर्दा

Xiaomi 17T

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शाओमी 17टी (Xiaomi 17t) ग्लोबल बाजार में लॉन्च हो चुका है। अब इस स्मार्टफोन को 4 जून को भारत में पेश किया जाना है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस डिवाइस के ग्लोबल वेरिएंट को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। अगर यह जानकारी सही होती है, तो स्मार्टफोन में 6.59 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है। इसकी बैटरी 6500mAh की है, जिसे 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है। और पढें: अगले हफ्ते आ रहे धाकड़ फोन, देखें पूरी लिस्ट

Lava Bold N2 5G

लावा बोल्ड एन2 5जी 3 जून को भारतीय बाजार में आने वाला है। इस स्मार्टफोन में Android 16 से लैस ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। इस हैंडसेट में 6.75 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज होगा। इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर के साथ-साथ 4 जीबी रैम और 64 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी जा सकती है। इसकी बैटरी 6000mAh की हो सकती है।

Motorola edge 70 pro+

मोटोरोला का यह स्मार्टफोन भी जल्द भारत में लॉन्च होने वाला है। हालांकि, इस डिवाइस की लॉन्च डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन लीक्स की मानें, तो फोन को जून के पहले हफ्ते में बाजार में उतारा जा सकता है। फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में 6.8 इंच का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। इसका रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है। यह डिवाइस MediaTek Dimensity 8500 Extreme चिपसेट, 12 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज से लैस है।

HUAWEI Nova 16

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हुवाले नोवा 16 (Huawei Nova 16) सीरीज को 1 जून 2026 को लॉन्च किया जाना है। इस लाइनअप के तहत Nova 16 Ultra, Nova 16 Pro, Nova 16 और Nova 16z को उतारा जा सकता है। नोवा 16 व 16 जेड में डुअल कैमरा सेटअप और 256 जीबी तक की स्टोरेज मिल सकती है, जबकि प्रो व अल्ट्रा मॉडल में 512 जीबी की स्टोरेज दी जा सकती है।