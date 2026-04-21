लॉन्च से पहले Vivo Y600 Pro 5G की स्पेसिफिकेशन लीक, कलर ऑप्शन भी रिवील

Vivo की Y-सीरीज में जल्द नया स्मार्टफोन जुड़ने वाला है। यह Vivo Y600 Pro है। इसे टीज किया जा चुका है। हालांकि, अभी तक लॉन्च डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही इस अपकमिंग फोन के ज्यादातर फीचर्स सामने आ चुके हैं। इसके साथ कलर ऑप्शन रिवील हुए हैं। आइए जानते हैं… और पढें: Vivo के इन पॉपुलर फोन की कीमत में आया भारी उछाल, अब खरीदना पड़ेगा महंगा

मिलेगी बड़ी बैटरी

गिज्मोचाइना की रिपोर्ट के अनुसार, वीवो के अपकमिंग फोन Vivo Y600 Pro का मॉडल नंबर V2561A है। इस फोन में 10,200mAh की जंबो बैटरी दी जा सकती है, जो 80 वॉट फास्ट चार्जिंग से लैस होगी। इस फोन की डायमेंशन 163.90 x 76.50 x 8.15mm और वजन 221 ग्राम होगा। और पढें: Vivo के 9020mAh बैटरी वाले फोन की पहली सेल आज, मिल रहा 3000 का बंपर Discount

इस मोबाइल फोन में 6.83 इंच का OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसका रेजलूशन 2800 × 1260 पिक्सल हो सकता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा दिया जा सकता है, जबकि बैक-पैनल में 50MP का कैमरा मिलने की संभावना है। और पढें: Vivo V70 FE पर 4500 रुपये का Discount ऑफर, सस्ते में पाएं 200MP कैमरा फोन

प्रोसेसर और कनेक्टिविटी

चाइना और गीकबेंच की लिस्टिंग की मानें, तो अपकमिंग स्मार्टफोन में MediaTek MT6858T चिपसेट दी जा सकती है। यह Dimensity 7300e हो सकता है। इसके साथ Mali-G610 MC2 GPU मिल सकता है। इसे सिंगल कोर में 1036 और मल्टी-कोर में 3103 प्वाइंट मिले हैं।

अन्य डिटेल

इस फोन में डेटा सुरक्षित रखने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक फीचर मिल सकता है। सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए फोन में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए जा सकते हैं।

कलर ऑप्शन और लॉन्च डेट

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि वीवो वाय600 प्रो को 8GB+128GB, 8GB+256GB, 8GB+512GB, 12GB+256GB और 12GB+512GB स्टोरेज ऑप्शन में उतारा जाएगा। यह फोन Floating Gold, Bright Moon Black, Vast Blue और Starry Purple कलर में उपलब्ध हो सकता है।

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इस डिवाइस को 30 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक फोन की लॉन्चिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।